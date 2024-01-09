На ЖД-вокзал Екатеринбурга съехались машины скорой помощи

В скорой помощи отказались комментировать ситуацию
На железнодорожный вокзал Екатеринбурга съехались около пяти машин скорой помощи. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, ставший очевидцем.
«На ЖД-вокзале скопились очень много машин скорой помощи, порядка пяти. Говорят, что ждут прибытия одного из поездов», — сказал очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу скорой помощи. Там от комментариев отказались.
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