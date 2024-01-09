На ЖД-вокзал Екатеринбурга съехались машины скорой помощи

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Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины екатеринбургским медикам. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, машина скорой помощи, скорая помошь
В скорой помощи отказались комментировать ситуацию Фото:

На железнодорожный вокзал Екатеринбурга съехались около пяти машин скорой помощи. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, ставший очевидцем.

«На ЖД-вокзале скопились очень много машин скорой помощи, порядка пяти. Говорят, что ждут прибытия одного из поездов», — сказал очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу скорой помощи. Там от комментариев отказались.

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На железнодорожный вокзал Екатеринбурга съехались около пяти машин скорой помощи. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, ставший очевидцем. «На ЖД-вокзале скопились очень много машин скорой помощи, порядка пяти. Говорят, что ждут прибытия одного из поездов», — сказал очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу скорой помощи. Там от комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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