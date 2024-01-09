09 января 2024

Бандиты устроили стрельбу у президентского дворца в Эквадоре. Видео

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Президентский дворец оцепила армия Эквадора Фото:

У президентского дворца Каронделет в столице Эквадора Кито местные бандиты устроили перестрелку. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

«Сейчас у апартаментов слышна активная стрельба», — приводит слова очевидцев telegram-канал Readovka. Армия Эквадора оцепила президентский дворец, совместно с полицией идет эвакуация. На кадрах видео слышна стрельба.

Незадолго до перестрелки телеканал 360 сообщал о людях взявших в заложники ведущих телеканала. Трансляция захвата заложников проходила в прямом эфире.

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У президентского дворца Каронделет в столице Эквадора Кито местные бандиты устроили перестрелку. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «Сейчас у апартаментов слышна активная стрельба», — приводит слова очевидцев telegram-канал Readovka. Армия Эквадора оцепила президентский дворец, совместно с полицией идет эвакуация. На кадрах видео слышна стрельба. Незадолго до перестрелки телеканал 360 сообщал о людях взявших в заложники ведущих телеканала. Трансляция захвата заложников проходила в прямом эфире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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