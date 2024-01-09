Президентский дворец оцепила армия Эквадора
У президентского дворца Каронделет в столице Эквадора Кито местные бандиты устроили перестрелку. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
«Сейчас у апартаментов слышна активная стрельба», — приводит слова очевидцев telegram-канал Readovka. Армия Эквадора оцепила президентский дворец, совместно с полицией идет эвакуация. На кадрах видео слышна стрельба.
Незадолго до перестрелки телеканал 360 сообщал о людях взявших в заложники ведущих телеканала. Трансляция захвата заложников проходила в прямом эфире.
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