Бандиты устроили стрельбу у президентского дворца в Эквадоре. Видео

10 января 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Президентский дворец оцепила армия Эквадора Фото: Сергей Русанов © URA.RU У президентского дворца Каронделет в столице Эквадора Кито местные бандиты устроили перестрелку. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «Сейчас у апартаментов слышна активная стрельба», — приводит слова очевидцев telegram-канал Readovka. Армия Эквадора оцепила президентский дворец, совместно с полицией идет эвакуация. На кадрах видео слышна стрельба. Незадолго до перестрелки телеканал 360 сообщал о людях взявших в заложники ведущих телеканала. Трансляция захвата заложников проходила в прямом эфире.

У президентского дворца Каронделет в столице Эквадора Кито местные бандиты устроили перестрелку. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «Сейчас у апартаментов слышна активная стрельба», — приводит слова очевидцев telegram-канал Readovka. Армия Эквадора оцепила президентский дворец, совместно с полицией идет эвакуация. На кадрах видео слышна стрельба. Незадолго до перестрелки телеканал 360 сообщал о людях взявших в заложники ведущих телеканала. Трансляция захвата заложников проходила в прямом эфире.