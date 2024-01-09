«Известия»: подозреваемые в торговле людьми матери усыновляли детей незаконно

10 января 2024 в 03:25 Размер текста - 17 +

Женщин подозревают в торговле детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как минимум 12 детей многодетных мам Юлии Логиновой и Натальи Патоки, которых арестовали в октябре 2023 года по подозрению в торговле людьми, были усыновлены незаконно. Об этом сообщил источник в следственных органах. «Как минимум 12 детей были усыновлены незаконно. Всего в семье Логиновой 15 детей, у Патоки — 11. При этом Наталья Патока в результате расследования превратилась в полноценное действующее лицо», — пишут «Известия» со ссылкой на источник. Как сообщает издание, следствию стали известны имена 11 женщин, которые рожали детей и передавали их фигурантам.Те, кто не хотел рожать, обращались в женскую консультацию, чтобы сделать аборт, но получали отказ из-за большого срока. Следствие полагает, что Патока узнавала об этом через свои связи в медицинской среде. «Вместе с Логиновой Патока убеждала женщину не избавляться от ребенка, и если та соглашалась, то применялась одна из схем легализации детей», — пояснил источник. Всего были придуманы четыре схемы — «суррогатное материнство», роды под чужими данными, признание отцовства с лишением родительских прав и «домашние роды». Суд Москвы арестовал 47-летнюю мать 15 детей Юлию Логинову по обвинению в торговле людьми в октябре 2023 года, передает «Национальная служба новостей». Позже московские силовики накрыли черный рынок по торговле детьми, что произошло во время расследования дела Логиновой. Преступники сотрудничали с фондами, занимающимися девушками, которые желают избавиться от ребенка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Как минимум 12 детей многодетных мам Юлии Логиновой и Натальи Патоки, которых арестовали в октябре 2023 года по подозрению в торговле людьми, были усыновлены незаконно. Об этом сообщил источник в следственных органах. «Как минимум 12 детей были усыновлены незаконно. Всего в семье Логиновой 15 детей, у Патоки — 11. При этом Наталья Патока в результате расследования превратилась в полноценное действующее лицо», — пишут «Известия» со ссылкой на источник. Как сообщает издание, следствию стали известны имена 11 женщин, которые рожали детей и передавали их фигурантам.Те, кто не хотел рожать, обращались в женскую консультацию, чтобы сделать аборт, но получали отказ из-за большого срока. Следствие полагает, что Патока узнавала об этом через свои связи в медицинской среде. «Вместе с Логиновой Патока убеждала женщину не избавляться от ребенка, и если та соглашалась, то применялась одна из схем легализации детей», — пояснил источник. Всего были придуманы четыре схемы — «суррогатное материнство», роды под чужими данными, признание отцовства с лишением родительских прав и «домашние роды». Суд Москвы арестовал 47-летнюю мать 15 детей Юлию Логинову по обвинению в торговле людьми в октябре 2023 года, передает «Национальная служба новостей». Позже московские силовики накрыли черный рынок по торговле детьми, что произошло во время расследования дела Логиновой. Преступники сотрудничали с фондами, занимающимися девушками, которые желают избавиться от ребенка.