В Москве обнаружили черный рынок по торговле детьми

12 декабря 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Преступная схема была построена на фондах, которые работали с девушками, желающими избавиться от ребенка Фото: Георгий Бергал © URA.RU Силовики Москвы накрыли черный рынок по торговле детьми. Об этом сообщила пресс-служба СКР столицы. «В Москве раскрыли преступную схему по торговле детьми. Это произошло во время расследования дела [Юлии] Логиновой, матери 19 детей, большинство из которых были ей неродными», — пояснили в ведомстве, передает RT. Преступники сотрудничали с фондами, которые занимались девушками, желающими избавиться от ребенка. Предположительно, беременных приглашали в Москву, где обещали провести обследования. В дальнейшем женщины получали заключение о патологиях, позволяющих сделать аборт. У пострадавших вымогали все деньги, оставляя без средств к существованию. По версии следствия, следующим шагом было знакомство женщин с деятельностью Натальи Патоки, которая содержала спецприют. Там занимались психологической подготовкой, убеждали рожать и забирала оставленных малышей. Оперативники предполагают, что минимум 13 детей продали по этой схеме. В средине октября Логинова была арестована по делу о торговле людьми. Женщина купила пятерых детей, но заявляла, что воспользовалась услугами суррогатного материнства. По данным следствия, Логинова незаконно их усыновила, подделав документы. Также задержана подозреваемая, которая передала детей.

Силовики Москвы накрыли черный рынок по торговле детьми. Об этом сообщила пресс-служба СКР столицы. «В Москве раскрыли преступную схему по торговле детьми. Это произошло во время расследования дела [Юлии] Логиновой, матери 19 детей, большинство из которых были ей неродными», — пояснили в ведомстве, передает RT. Преступники сотрудничали с фондами, которые занимались девушками, желающими избавиться от ребенка. Предположительно, беременных приглашали в Москву, где обещали провести обследования. В дальнейшем женщины получали заключение о патологиях, позволяющих сделать аборт. У пострадавших вымогали все деньги, оставляя без средств к существованию. По версии следствия, следующим шагом было знакомство женщин с деятельностью Натальи Патоки, которая содержала спецприют. Там занимались психологической подготовкой, убеждали рожать и забирала оставленных малышей. Оперативники предполагают, что минимум 13 детей продали по этой схеме. В средине октября Логинова была арестована по делу о торговле людьми. Женщина купила пятерых детей, но заявляла, что воспользовалась услугами суррогатного материнства. По данным следствия, Логинова незаконно их усыновила, подделав документы. Также задержана подозреваемая, которая передала детей.