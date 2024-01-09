Магазины обяжут создавать полки с бесплатной едой для пенсионеров

10 января 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Продукты с истекающим сроком годности могут начать бесплатно раздавать пенсионерам и социально незащищенным гражданам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Продуктовые магазины могут обязать создать бесплатные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Они будут предназначены для пенсионеров и социально незащищенных граждан. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 10 января. «Согласно данным Росстата, наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые продукты, молочные продукты и овощи. Вместе с тем больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы. <…> По оценкам ТИАР-Центра, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 миллионов человек», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий» . Чтобы решить эту проблему, авторы законопроекта предлагают создать бесплатные полки для пенсионеров и социально незащищенных граждан. Авторы понимают, что представителям бизнеса будет невыгодно в этом участвовать, поэтому предлагают внести в Госдуму еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Им предполагается увеличение лимитов расходов, которые могут быть направлены на благотворительность, с 1 до 5% от выручки. Исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, считает, что если законодательство изменится, то произойдет расширение программ благотворительности и помощи населению продуктами с истекающими сроками годности. Также он отметил, что это не первая попытка решить проблему утилизации качественных продуктов питания. Он думает, что ранее эта идея не была принята именно потому, что придется предоставить бизнесу дополнительные налоговые льготы, чего власти опасаются, ведь бизнес может начать злоупотреблять этими послаблениями и будет использовать их, например, для отмывания денежных средств. В 2021 году национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» обратился в Минфин с предложением освободить торговые сети от уплаты НДС, если они начнут передавать продукты с истекающим сроком годности (от одних до четырех суток) на благотворительность. Мера позволит за пять лет сохранить до миллиона тонн еды, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продуктовые магазины могут обязать создать бесплатные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Они будут предназначены для пенсионеров и социально незащищенных граждан. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 10 января. «Согласно данным Росстата, наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые продукты, молочные продукты и овощи. Вместе с тем больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы. <…> По оценкам ТИАР-Центра, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 миллионов человек», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий». Чтобы решить эту проблему, авторы законопроекта предлагают создать бесплатные полки для пенсионеров и социально незащищенных граждан. Авторы понимают, что представителям бизнеса будет невыгодно в этом участвовать, поэтому предлагают внести в Госдуму еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Им предполагается увеличение лимитов расходов, которые могут быть направлены на благотворительность, с 1 до 5% от выручки. Исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, считает, что если законодательство изменится, то произойдет расширение программ благотворительности и помощи населению продуктами с истекающими сроками годности. Также он отметил, что это не первая попытка решить проблему утилизации качественных продуктов питания. Он думает, что ранее эта идея не была принята именно потому, что придется предоставить бизнесу дополнительные налоговые льготы, чего власти опасаются, ведь бизнес может начать злоупотреблять этими послаблениями и будет использовать их, например, для отмывания денежных средств. В 2021 году национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» обратился в Минфин с предложением освободить торговые сети от уплаты НДС, если они начнут передавать продукты с истекающим сроком годности (от одних до четырех суток) на благотворительность. Мера позволит за пять лет сохранить до миллиона тонн еды, передает телеканал 360.