На обочинах дорог в Академическом свалены кучи снега Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов остался недоволен тем, как чистят улицы в Академическом, и высказал претензии главе района Николаю Смирнягину. Итогом проверки, которую устроил Орлов, может стать решение об увеличении числа снегоуборочной техники, передает корреспондент URA.RU, отправившийся на объезд вместе с мэром.

«Подрядчик полный объем [снега] вывозит?» — поинтересовался Орлов у Смирнягина, глядя на неубранные кучи на перекрестке улиц Мехренцева и Краснолесья. «Не справляется», — заявил глава района. По его словам, есть проблемы с вывозом снега на трех улицах, в том числе на Рябинина и Шаманова. «Две другие магистрали у нас почищены», — отметил Смирнягин.

Орлов в ответ заявил, что в таком случае следует привлекать дополнительную технику. «Иначе сколько это будет продолжаться», — высказал недовольство мэр. Расчистить улицы пообещали на этой неделе.

Накануне источник URA.RU сообщал о непростом разговоре Орлова с вице-мэром по благоустройству Алексеем Бубновым и начальницей профильного комитета мэрии Тамарой Благодатковой. «Орлов высказывал им претензии [к уборке в новогодние праздники]», — рассказал собеседник. Хотя другой инсайдер говорил, что было простое рабочее обсуждение планов по уборке.

Николай Смирнягин (посередине) пообещал, что снег на обочинах уберут в ближайшие дни Фото: Владимир Жабриков, URA.RU