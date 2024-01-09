Мэр Екатеринбурга злой едет проверять глав районов, возможны наказания

09 января 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Возможно, так Алексей Орлов реагирует на претензии от прокуратуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга во время анонсированного им рейда по уборке 10 января заедет в каждый район, программу готовят в условиях секретности — чтобы о ней никто не узнал (впрочем, вероятность утечки высока). По итогам возможны выговоры и увольнения, анонсируют источники URA.RU. Один из них поделился, что якобы утром 9 января у Орлова состоялся непростой разговор с вице-мэром по благоустройству Алексеем Бубновым и начальницей профильного комитета мэрии Тамарой Благодатковой. «Орлов высказывал им претензии [к уборке в новогодние праздники]», — рассказал собеседник. В то время как другой инсайдер заявил, что, по его данным, разноса не было. «Обсуждался план действий», — утверждает он. О намерении проехать по районам с журналистами Орлов сообщил днем 9 января. «Сначала предполагалось, что выберет два-три района, потом решили, что поедет во все. По задумке, ни один глава не должен знать, куда заедет шеф. Утром у него было такое настроение, что готов увольнять и выписывать выговоры. Поедет, в том числе в те места, на которые ему жаловались в Telegram», — рассказал третий источник. Новость по теме Прокуратура торопит мэра Екатеринбурга с уборкой снега Орлов обещал ликвидировать последствия аномальных декабрьских снегопадов к 1 января. Однако в праздники горожане видели сугробы даже в центре Екатеринбурга. На некачественную уборку указывали не только в соцсетях, но и в ГИБДД. А утром 9 января стало известно, что прокуратура внесла на имя Орлова представление. Согласно одной из версий, объездом 10 января мэр хочет обезопасить себя перед надзорным органом, показать реакцию. А в СМИ даже появились сравнения, как убраны Тюмень и родной для Орлова Тобольск. Администрацию такие аналогии раздражают — хотя бы потому, что за декабрь в Тобольске выпало 35 мм осадков, а в Екатеринбурге — 60 мм (при норме в 28 мм). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга во время анонсированного им рейда по уборке 10 января заедет в каждый район, программу готовят в условиях секретности — чтобы о ней никто не узнал (впрочем, вероятность утечки высока). По итогам возможны выговоры и увольнения, анонсируют источники URA.RU. Один из них поделился, что якобы утром 9 января у Орлова состоялся непростой разговор с вице-мэром по благоустройству Алексеем Бубновым и начальницей профильного комитета мэрии Тамарой Благодатковой. «Орлов высказывал им претензии [к уборке в новогодние праздники]», — рассказал собеседник. В то время как другой инсайдер заявил, что, по его данным, разноса не было. «Обсуждался план действий», — утверждает он. О намерении проехать по районам с журналистами Орлов сообщил днем 9 января. «Сначала предполагалось, что выберет два-три района, потом решили, что поедет во все. По задумке, ни один глава не должен знать, куда заедет шеф. Утром у него было такое настроение, что готов увольнять и выписывать выговоры. Поедет, в том числе в те места, на которые ему жаловались в Telegram», — рассказал третий источник. Орлов обещал ликвидировать последствия аномальных декабрьских снегопадов к 1 января. Однако в праздники горожане видели сугробы даже в центре Екатеринбурга. На некачественную уборку указывали не только в соцсетях, но и в ГИБДД. А утром 9 января стало известно, что прокуратура внесла на имя Орлова представление. Согласно одной из версий, объездом 10 января мэр хочет обезопасить себя перед надзорным органом, показать реакцию. А в СМИ даже появились сравнения, как убраны Тюмень и родной для Орлова Тобольск. Администрацию такие аналогии раздражают — хотя бы потому, что за декабрь в Тобольске выпало 35 мм осадков, а в Екатеринбурге — 60 мм (при норме в 28 мм).