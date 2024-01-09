09 января 2024
08 января 2024

В ЯНАО осудят мужчину за убийство и поджог дома

В Тазовском осудят мужчину из мести спалившего дом с человеком внутри
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, силовики, наказание, преступление, суд, наручники, уголовно процессуальный кодекс
Уголовное дело направлено в суд Фото:

В Тазовском районе (ЯНАО) местный житель пойдет под суд за убийство человека и поджог дома. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.

«По данным следствия, в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года на фактории Юрибей Тазовского района произошел пожар в модульном деревянном двухквартирном доме, при котором погиб мужчина», — рассказали на портале ведомства. Остановившись на отдых у местных жителей, злоумышленник узнал, что в соседней квартире живет его знакомый, к которому он испытывал неприязнь, после чего совершил поджог.

В результате пожара был полностью уничтожен деревянный дом, погиб мужчина 2003 года рождения, сам хозяин квартиры, в отношении которого была совершена месть, в это время отсутствовал.

Следствием собрано необходимое доказательство вины злоумышленника. Уголовное дело направлено в суд.

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В Тазовском районе (ЯНАО) местный житель пойдет под суд за убийство человека и поджог дома. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО. «По данным следствия, в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года на фактории Юрибей Тазовского района произошел пожар в модульном деревянном двухквартирном доме, при котором погиб мужчина», — рассказали на портале ведомства. Остановившись на отдых у местных жителей, злоумышленник узнал, что в соседней квартире живет его знакомый, к которому он испытывал неприязнь, после чего совершил поджог. В результате пожара был полностью уничтожен деревянный дом, погиб мужчина 2003 года рождения, сам хозяин квартиры, в отношении которого была совершена месть, в это время отсутствовал. Следствием собрано необходимое доказательство вины злоумышленника. Уголовное дело направлено в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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