09 января 2024

В челябинском поселке убили 14-летнюю школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, девочку убил односельчанин Фото:

В поселке Татищево Карталинского района Челябинской области 19-летний местный житель убил 14-летнюю школьницу. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, убийство произошло из-за ссоры.

«Предварительно, погибшая общалась с молодым человеком. В день ее смерти они были вместе. Между парой произошла ссора. Тогда парень набросился на девочку. Сначала он душил ее веревкой, а затем забил железным штырем», — рассказал источник.

По данным URA.RU, происшествие произошло в ночь с 5 на 6 января. Тело девочки нашли в заброшенном здании, некогда выступавшем в качестве местного клуба. Правоохранители оперативно задержали молодого человека. Его отправили в СИЗО на два месяца.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В поселке Татищево Карталинского района Челябинской области 19-летний местный житель убил 14-летнюю школьницу. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, убийство произошло из-за ссоры. «Предварительно, погибшая общалась с молодым человеком. В день ее смерти они были вместе. Между парой произошла ссора. Тогда парень набросился на девочку. Сначала он душил ее веревкой, а затем забил железным штырем», — рассказал источник. По данным URA.RU, происшествие произошло в ночь с 5 на 6 января. Тело девочки нашли в заброшенном здании, некогда выступавшем в качестве местного клуба. Правоохранители оперативно задержали молодого человека. Его отправили в СИЗО на два месяца. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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