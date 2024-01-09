В челябинском поселке убили 14-летнюю школьницу

10 января 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Предварительно, девочку убил односельчанин Фото: Размик Закарян © URA.RU В поселке Татищево Карталинского района Челябинской области 19-летний местный житель убил 14-летнюю школьницу. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, убийство произошло из-за ссоры. «Предварительно, погибшая общалась с молодым человеком. В день ее смерти они были вместе. Между парой произошла ссора. Тогда парень набросился на девочку. Сначала он душил ее веревкой, а затем забил железным штырем», — рассказал источник. По данным URA.RU, происшествие произошло в ночь с 5 на 6 января. Тело девочки нашли в заброшенном здании, некогда выступавшем в качестве местного клуба. Правоохранители оперативно задержали молодого человека. Его отправили в СИЗО на два месяца. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В поселке Татищево Карталинского района Челябинской области 19-летний местный житель убил 14-летнюю школьницу. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, убийство произошло из-за ссоры. «Предварительно, погибшая общалась с молодым человеком. В день ее смерти они были вместе. Между парой произошла ссора. Тогда парень набросился на девочку. Сначала он душил ее веревкой, а затем забил железным штырем», — рассказал источник. По данным URA.RU, происшествие произошло в ночь с 5 на 6 января. Тело девочки нашли в заброшенном здании, некогда выступавшем в качестве местного клуба. Правоохранители оперативно задержали молодого человека. Его отправили в СИЗО на два месяца. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.