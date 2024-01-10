Путин впервые в жизни прилетел на Чукотку

10 января 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не раз говорил о желании посетить Чукотку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку в город Анадырь. Этот визит стал первой президентской поездкой в 2024 году. «Путин сегодня в 100 километрах от США. Он прилетел на Чукотку», — сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости. Путин не раз с досадой говорил о том, что он не посещал Чукотку. В сентябре 2023 года президент заявлял о необходимости совершенствовать индустрию гостеприимства на Чукотке. По его словам, природа региона привлекает туристов, несмотря на суровый климат.

Президент России Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку в город Анадырь. Этот визит стал первой президентской поездкой в 2024 году. «Путин сегодня в 100 километрах от США. Он прилетел на Чукотку», — сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости. Путин не раз с досадой говорил о том, что он не посещал Чукотку. В сентябре 2023 года президент заявлял о необходимости совершенствовать индустрию гостеприимства на Чукотке. По его словам, природа региона привлекает туристов, несмотря на суровый климат.