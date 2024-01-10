Путин впервые в жизни прилетел на Чукотку

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин не раз говорил о желании посетить Чукотку Фото:

Президент России Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку в город Анадырь. Этот визит стал первой президентской поездкой в 2024 году.

«Путин сегодня в 100 километрах от США. Он прилетел на Чукотку», — сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Путин не раз с досадой говорил о том, что он не посещал Чукотку. В сентябре 2023 года президент заявлял о необходимости совершенствовать индустрию гостеприимства на Чукотке. По его словам, природа региона привлекает туристов, несмотря на суровый климат.

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Президент России Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку в город Анадырь. Этот визит стал первой президентской поездкой в 2024 году. «Путин сегодня в 100 километрах от США. Он прилетел на Чукотку», — сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости. Путин не раз с досадой говорил о том, что он не посещал Чукотку. В сентябре 2023 года президент заявлял о необходимости совершенствовать индустрию гостеприимства на Чукотке. По его словам, природа региона привлекает туристов, несмотря на суровый климат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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