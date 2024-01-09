В деле челябинца, задержанного за убийство школьницы, появится новая статья

Обвиняемому в убийстве челябинской школьницы добавят статью о поджоге

После убийства молодой человек поджог гараж родителей жертвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

19-летному жителю поселка Татищево Карталинского района (Челябинская область) обвиняемому в убийстве 14-летней школьницы, добавят еще один эпизод. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в уголовном деле появится статья за поджог.

«По предварительной информации, после убийства молодой человек поджог гараж родителей девочки. Те выбежали спасать строение, началась паника. Но девочки с родителями не было. Уже после ее тело нашли в здании бывшего поселкового клуба», — рассказал источник.

По данным URA.RU, убийца попытался скрыть следы преступления, инсценировав смерть, как самоубийство. Однако, травмы на теле говорили о криминальном характере смерти.

В пресс-службе СКР по региону уточняют подробности произошедшего. Ответ ведомства будет опубликован сразу после получения.