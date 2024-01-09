09 января 2024

В деле челябинца, задержанного за убийство школьницы, появится новая статья

Обвиняемому в убийстве челябинской школьницы добавят статью о поджоге
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция спектакля "Бесконечный апрель" в Центре современной драматургии. Екатеринбург, темнота, спичка, огонёк
После убийства молодой человек поджог гараж родителей жертвы Фото:

19-летному жителю поселка Татищево Карталинского района (Челябинская область) обвиняемому в убийстве 14-летней школьницы, добавят еще один эпизод. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в уголовном деле появится статья за поджог.

«По предварительной информации, после убийства молодой человек поджог гараж родителей девочки. Те выбежали спасать строение, началась паника. Но девочки с родителями не было. Уже после ее тело нашли в здании бывшего поселкового клуба», — рассказал источник.

По данным URA.RU, убийца попытался скрыть следы преступления, инсценировав смерть, как самоубийство. Однако, травмы на теле говорили о криминальном характере смерти.

В пресс-службе СКР по региону уточняют подробности произошедшего. Ответ ведомства будет опубликован сразу после получения.

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19-летному жителю поселка Татищево Карталинского района (Челябинская область) обвиняемому в убийстве 14-летней школьницы, добавят еще один эпизод. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в уголовном деле появится статья за поджог. «По предварительной информации, после убийства молодой человек поджог гараж родителей девочки. Те выбежали спасать строение, началась паника. Но девочки с родителями не было. Уже после ее тело нашли в здании бывшего поселкового клуба», — рассказал источник. По данным URA.RU, убийца попытался скрыть следы преступления, инсценировав смерть, как самоубийство. Однако, травмы на теле говорили о криминальном характере смерти. В пресс-службе СКР по региону уточняют подробности произошедшего. Ответ ведомства будет опубликован сразу после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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