В деле челябинца, задержанного за убийство школьницы, появится новая статья

19-летному жителю поселка Татищево Карталинского района (Челябинская область) обвиняемому в убийстве 14-летней школьницы, добавят еще один эпизод. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в уголовном деле появится статья за поджог.
«По предварительной информации, после убийства молодой человек поджог гараж родителей девочки. Те выбежали спасать строение, началась паника. Но девочки с родителями не было. Уже после ее тело нашли в здании бывшего поселкового клуба», — рассказал источник.
По данным URA.RU, убийца попытался скрыть следы преступления, инсценировав смерть, как самоубийство. Однако, травмы на теле говорили о криминальном характере смерти.
В пресс-службе СКР по региону уточняют подробности произошедшего. Ответ ведомства будет опубликован сразу после получения.
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