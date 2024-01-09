В КОКБ прошел второй конкурс «Медицина — их призвание» среди сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской областной клинической больнице прошел конкурс «Медицина — их призвание». В номинации «Лучший врач года» победителем стала 26-летний терапевт приемного отделения Маргарита Бухарова, сообщили в больнице.

«По итогам конкурса нашей больницы „Медицина — их призвание“ в номинации „Лучший врач года“ первое место заняла Бухарова Маргарита Александровна, врач-терапевт приемного отделения», — указано в сообщении в группе КОКБ в соцсети «ВКонтакте». Победителю вручили кубок, дизайн которого был разработан специально для больницы.

Маргарита Бухарова окончила Тюменский медицинский университет в 2020 году, после чего устроилась в Курганскую областную больницу врачом-стажером. Интернатуру проходила в Тюмени по специальности «терапия». С августа 2023 года работает в приемном отделении КОКБ. Коллеги отзываются о ней как о грамотном, внимательном докторе, а пациенты восхищаются ее добротой, душевностью и терпением.

Второе место в номинации заняла анестезиолог-реаниматолог Ирина Куслеева, третье — врач-хирург Дмитрий Земеров.

Конкурс в областной больнице проводят второй год. Он создан для повышения авторитета профессии, стимулирования соблюдения этики, поднятия корпоративного духа сотрудников КОКБ. В конкурсе пять номинаций. Две номинации — «Лучшее отделение» и «Спасибо доктор!» — оценивались путем подсчета благодарностей, поступивших в течение года из разных источников. За остальные номинации голосовал еще и коллектив больницы. В результате лучшим названо гастроэнтерологическое отделение, чаще пациенты благодарили врача-хирурга Льва Жаркова, лучшей медицинской сестрой стала Лариса Губанова, а лучшим младшим медработником — Ольга Вяткина.

Терапевт приемного отделения КОКБ Маргарита Бухарова стала лучшим врачом по итогам 2023 года Фото: Курганская областная клиническая больница, https://vk.com/gbukokb

Врач-нейрохирург Лев Жарков победил в номинации «Спасибо, доктор!» Фото: Курганская областная клиническая больница, https://vk.com/gbukokb

Победителям конкурса КОКБ «Медицина их призвание» выручают кубки Фото: Курганская областная клиническая больница, https://vk.com/gbukokb