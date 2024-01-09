09 января 2024

В курганской больнице выбрали лучших врачей и медработников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок ФССП России по комплексным единоборствам. Девушки. Курган , медик, врач, врач на соревнованиях, спортивный врач
В КОКБ прошел второй конкурс «Медицина — их призвание» среди сотрудников Фото:

В Курганской областной клинической больнице прошел конкурс «Медицина — их призвание». В номинации «Лучший врач года» победителем стала 26-летний терапевт приемного отделения Маргарита Бухарова, сообщили в больнице.

«По итогам конкурса нашей больницы „Медицина — их призвание“ в номинации „Лучший врач года“ первое место заняла Бухарова Маргарита Александровна, врач-терапевт приемного отделения», — указано в сообщении в группе КОКБ в соцсети «ВКонтакте». Победителю вручили кубок, дизайн которого был разработан специально для больницы.

Маргарита Бухарова окончила Тюменский медицинский университет в 2020 году, после чего устроилась в Курганскую областную больницу врачом-стажером. Интернатуру проходила в Тюмени по специальности «терапия». С августа 2023 года работает в приемном отделении КОКБ. Коллеги отзываются о ней как о грамотном, внимательном докторе, а пациенты восхищаются ее добротой, душевностью и терпением.

Второе место в номинации заняла анестезиолог-реаниматолог Ирина Куслеева, третье — врач-хирург Дмитрий Земеров.

Конкурс в областной больнице проводят второй год. Он создан для повышения авторитета профессии, стимулирования соблюдения этики, поднятия корпоративного духа сотрудников КОКБ. В конкурсе пять номинаций. Две номинации — «Лучшее отделение» и «Спасибо доктор!» — оценивались путем подсчета благодарностей, поступивших в течение года из разных источников. За остальные номинации голосовал еще и коллектив больницы. В результате лучшим названо гастроэнтерологическое отделение, чаще пациенты благодарили врача-хирурга Льва Жаркова, лучшей медицинской сестрой стала Лариса Губанова, а лучшим младшим медработником — Ольга Вяткина.

Терапевт приемного отделения КОКБ Маргарита Бухарова стала лучшим врачом по итогам 2023 года
Терапевт приемного отделения КОКБ Маргарита Бухарова стала лучшим врачом по итогам 2023 года
Фото:
Врач-нейрохирург Лев Жарков победил в номинации «Спасибо, доктор!»
Врач-нейрохирург Лев Жарков победил в номинации «Спасибо, доктор!»
Фото:
Победителям конкурса КОКБ «Медицина их призвание» выручают кубки
Победителям конкурса КОКБ «Медицина их призвание» выручают кубки
Фото:
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В Курганской областной клинической больнице прошел конкурс «Медицина — их призвание». В номинации «Лучший врач года» победителем стала 26-летний терапевт приемного отделения Маргарита Бухарова, сообщили в больнице. «По итогам конкурса нашей больницы „Медицина — их призвание“ в номинации „Лучший врач года“ первое место заняла Бухарова Маргарита Александровна, врач-терапевт приемного отделения», — указано в сообщении в группе КОКБ в соцсети «ВКонтакте». Победителю вручили кубок, дизайн которого был разработан специально для больницы. Маргарита Бухарова окончила Тюменский медицинский университет в 2020 году, после чего устроилась в Курганскую областную больницу врачом-стажером. Интернатуру проходила в Тюмени по специальности «терапия». С августа 2023 года работает в приемном отделении КОКБ. Коллеги отзываются о ней как о грамотном, внимательном докторе, а пациенты восхищаются ее добротой, душевностью и терпением. Второе место в номинации заняла анестезиолог-реаниматолог Ирина Куслеева, третье — врач-хирург Дмитрий Земеров. Конкурс в областной больнице проводят второй год. Он создан для повышения авторитета профессии, стимулирования соблюдения этики, поднятия корпоративного духа сотрудников КОКБ. В конкурсе пять номинаций. Две номинации — «Лучшее отделение» и «Спасибо доктор!» — оценивались путем подсчета благодарностей, поступивших в течение года из разных источников. За остальные номинации голосовал еще и коллектив больницы. В результате лучшим названо гастроэнтерологическое отделение, чаще пациенты благодарили врача-хирурга Льва Жаркова, лучшей медицинской сестрой стала Лариса Губанова, а лучшим младшим медработником — Ольга Вяткина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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