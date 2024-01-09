В Тюмени инвалиду заплатят за химический ожог ягодиц, полученный в автобусе

10 января 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

За полученную в автобусе травму женщине заплатят 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени женщине — инвалиду третьей группы заплатят компенсацию 100 тысяч рублей за химический ожог ягодиц, полученный в общественном транспорте. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Прокуратура города, действуя в интересах инвалида третьей группы, обратилась в суд с иском о взыскании с перевозчика компенсации морального вреда. Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу женщины 100 тыс. рублей», — сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Проверкой установлено, что 3 сентября 2023 года женщина — инвалид третьей группы получила в автобусе химический ожог ягодичной области. После чего ей пришлось перенести операцию и длительное восстановление в стационаре ожогового отделения одной из тюменских больниц. Ранее агентство писало о том, что другая жительница Тюмени также получила химический ожог ягодиц, проехав в автобусе «Тюменского пассажирского автотранспортного предприятия №1». После поездки на общественном транспорте тюменка заметила, что ее брюки разъело неизвестным веществом, а затем почувствовала резкую боль.

В Тюмени женщине — инвалиду третьей группы заплатят компенсацию 100 тысяч рублей за химический ожог ягодиц, полученный в общественном транспорте. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Прокуратура города, действуя в интересах инвалида третьей группы, обратилась в суд с иском о взыскании с перевозчика компенсации морального вреда. Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу женщины 100 тыс. рублей», — сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Проверкой установлено, что 3 сентября 2023 года женщина — инвалид третьей группы получила в автобусе химический ожог ягодичной области. После чего ей пришлось перенести операцию и длительное восстановление в стационаре ожогового отделения одной из тюменских больниц. Ранее агентство писало о том, что другая жительница Тюмени также получила химический ожог ягодиц, проехав в автобусе «Тюменского пассажирского автотранспортного предприятия №1». После поездки на общественном транспорте тюменка заметила, что ее брюки разъело неизвестным веществом, а затем почувствовала резкую боль.