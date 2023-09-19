Уже вторая тюменка пострадала, проехав в автобусе ТПАТП №1 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Тюмени получила химический ожог ягодиц, проехав в автобусе «Тюменского пассажирского автотранспортного предприятия №1». Об этом URA.RU рассказала сама девушка. Ее случай стал уже вторым за месяц.

«Утром 17 сентября я поехала на работу. В 06:55 села в автобус маршрута №16, с левой стороны у окна. Доехала от Обдорской до Севастопольской. Выйдя на улицу, поняла, что джинсы в районе ягодиц намокли, почувствовала боль. Оказалось, что брюки разъело до дыр, вскоре на коже появился ожог», — рассказала URA.RU тюменка.

В тот день девушка позвонила дочери, она привезла сменную одежду. Из-за ожога тюменка не стала обращаться в больницу, лечится дома. Писать заявление в правоохранительные органы она также не стала.

Данный случай уже не первый. Как писали СМИ, в начале сентября в автобусе маршрута №39 другая женщина также получила ожог ягодиц. В ее случае потребовалась госпитализация. Оба маршрута обслуживает ТПАТП №1. URA.RU обратилось в компанию за комментарием, однако на вопросы там отвечать не стали, попросив направить официальный запрос.