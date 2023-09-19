19 сентября 2023

Тюменка получила химический ожог ягодиц в автобусе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановки. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, остановка автобусная
Уже вторая тюменка пострадала, проехав в автобусе ТПАТП №1 Фото:

Жительница Тюмени получила химический ожог ягодиц, проехав в автобусе «Тюменского пассажирского автотранспортного предприятия №1». Об этом URA.RU рассказала сама девушка. Ее случай стал уже вторым за месяц.

«Утром 17 сентября я поехала на работу. В 06:55 села в автобус маршрута №16, с левой стороны у окна. Доехала от Обдорской до Севастопольской. Выйдя на улицу, поняла, что джинсы в районе ягодиц намокли, почувствовала боль. Оказалось, что брюки разъело до дыр, вскоре на коже появился ожог», — рассказала URA.RU тюменка.

В тот день девушка позвонила дочери, она привезла сменную одежду. Из-за ожога тюменка не стала обращаться в больницу, лечится дома. Писать заявление в правоохранительные органы она также не стала.

Данный случай уже не первый. Как писали СМИ, в начале сентября в автобусе маршрута №39 другая женщина также получила ожог ягодиц. В ее случае потребовалась госпитализация. Оба маршрута обслуживает ТПАТП №1. URA.RU обратилось в компанию за комментарием, однако на вопросы там отвечать не стали, попросив направить официальный запрос.

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Жительница Тюмени получила химический ожог ягодиц, проехав в автобусе «Тюменского пассажирского автотранспортного предприятия №1». Об этом URA.RU рассказала сама девушка. Ее случай стал уже вторым за месяц. «Утром 17 сентября я поехала на работу. В 06:55 села в автобус маршрута №16, с левой стороны у окна. Доехала от Обдорской до Севастопольской. Выйдя на улицу, поняла, что джинсы в районе ягодиц намокли, почувствовала боль. Оказалось, что брюки разъело до дыр, вскоре на коже появился ожог», — рассказала URA.RU тюменка. В тот день девушка позвонила дочери, она привезла сменную одежду. Из-за ожога тюменка не стала обращаться в больницу, лечится дома. Писать заявление в правоохранительные органы она также не стала. Данный случай уже не первый. Как писали СМИ, в начале сентября в автобусе маршрута №39 другая женщина также получила ожог ягодиц. В ее случае потребовалась госпитализация. Оба маршрута обслуживает ТПАТП №1. URA.RU обратилось в компанию за комментарием, однако на вопросы там отвечать не стали, попросив направить официальный запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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