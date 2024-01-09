09 января 2024

В Екатеринбурге неизвестный изрезал лицо сотруднице «Сбербанка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел на Пионерке Фото:

На улице Боровая в Екатеринбурге неизвестный ворвался в отделение «Сбербанка» и изрезал лицо сотруднице. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

«Мужчина задержан сотрудниками полиции. Произошел конфликт, попытки ограбления не было», — цитирует «КП — Екатеринбург» собеседника.

По данным издания, у мужчины есть проблемы с психикой, и это не первый случай, когда он представляет угрозу для окружающих. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там пообещали уточнить информацию.

Обновлено в 13:02: в первоначальной версии заметки говорилось о нападении на посетителя банка.

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На улице Боровая в Екатеринбурге неизвестный ворвался в отделение «Сбербанка» и изрезал лицо сотруднице. Об этом сообщил источник в экстренных службах города. «Мужчина задержан сотрудниками полиции. Произошел конфликт, попытки ограбления не было», — цитирует «КП — Екатеринбург» собеседника. По данным издания, у мужчины есть проблемы с психикой, и это не первый случай, когда он представляет угрозу для окружающих. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там пообещали уточнить информацию. Обновлено в 13:02: в первоначальной версии заметки говорилось о нападении на посетителя банка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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