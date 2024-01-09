В Екатеринбурге неизвестный изрезал лицо сотруднице «Сбербанка»

Инцидент произошел на Пионерке
На улице Боровая в Екатеринбурге неизвестный ворвался в отделение «Сбербанка» и изрезал лицо сотруднице. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.
«Мужчина задержан сотрудниками полиции. Произошел конфликт, попытки ограбления не было», — цитирует «КП — Екатеринбург» собеседника.
По данным издания, у мужчины есть проблемы с психикой, и это не первый случай, когда он представляет угрозу для окружающих. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там пообещали уточнить информацию.
Обновлено в 13:02: в первоначальной версии заметки говорилось о нападении на посетителя банка.
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