09 января 2024

Транспортная прокуратура расследует хищения на объектах РЖД в ЯНАО

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Транспортная прокуратура расследует уголовное дело по факту хищений в ЯНАО Фото:

Транспортные прокуроры продолжают контролировать расследование уголовного дела на железнодорожных объектах в ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По материалам прокурорских проверок расследуются уголовные дела по факту хищения средств федерального бюджета в связи с невыполнением работ при проектировании строительства объектов железнодорожного транспорта в ЯНАО», — сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.

Как пояснили корреспонденту агентства в ведомстве, речь идет о вскрывшихся еще в начале 2023 года хищениях при строительстве железнодорожных станций Ягельное и Пангоды. При проверке отчетов подрядных организаций было выявлено превышение сметы проведения проектных работ, более чем в десять миллионов рублей. По факту хищения было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Транспортные прокуроры продолжают контролировать расследование уголовного дела на железнодорожных объектах в ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По материалам прокурорских проверок расследуются уголовные дела по факту хищения средств федерального бюджета в связи с невыполнением работ при проектировании строительства объектов железнодорожного транспорта в ЯНАО», — сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале. Как пояснили корреспонденту агентства в ведомстве, речь идет о вскрывшихся еще в начале 2023 года хищениях при строительстве железнодорожных станций Ягельное и Пангоды. При проверке отчетов подрядных организаций было выявлено превышение сметы проведения проектных работ, более чем в десять миллионов рублей. По факту хищения было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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