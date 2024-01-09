Транспортная прокуратура расследует хищения на объектах РЖД в ЯНАО

Транспортные прокуроры продолжают контролировать расследование уголовного дела на железнодорожных объектах в ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По материалам прокурорских проверок расследуются уголовные дела по факту хищения средств федерального бюджета в связи с невыполнением работ при проектировании строительства объектов железнодорожного транспорта в ЯНАО», — сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.
Как пояснили корреспонденту агентства в ведомстве, речь идет о вскрывшихся еще в начале 2023 года хищениях при строительстве железнодорожных станций Ягельное и Пангоды. При проверке отчетов подрядных организаций было выявлено превышение сметы проведения проектных работ, более чем в десять миллионов рублей. По факту хищения было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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