Транспортная прокуратура расследует хищения на объектах РЖД в ЯНАО

10 января 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Транспортная прокуратура расследует уголовное дело по факту хищений в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Транспортные прокуроры продолжают контролировать расследование уголовного дела на железнодорожных объектах в ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По материалам прокурорских проверок расследуются уголовные дела по факту хищения средств федерального бюджета в связи с невыполнением работ при проектировании строительства объектов железнодорожного транспорта в ЯНАО», — сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале. Как пояснили корреспонденту агентства в ведомстве, речь идет о вскрывшихся еще в начале 2023 года хищениях при строительстве железнодорожных станций Ягельное и Пангоды. При проверке отчетов подрядных организаций было выявлено превышение сметы проведения проектных работ, более чем в десять миллионов рублей. По факту хищения было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Транспортные прокуроры продолжают контролировать расследование уголовного дела на железнодорожных объектах в ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По материалам прокурорских проверок расследуются уголовные дела по факту хищения средств федерального бюджета в связи с невыполнением работ при проектировании строительства объектов железнодорожного транспорта в ЯНАО», — сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале. Как пояснили корреспонденту агентства в ведомстве, речь идет о вскрывшихся еще в начале 2023 года хищениях при строительстве железнодорожных станций Ягельное и Пангоды. При проверке отчетов подрядных организаций было выявлено превышение сметы проведения проектных работ, более чем в десять миллионов рублей. По факту хищения было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.