Подрядчик в ЯНАО похитил миллионы, выделенные на строительство станций в Ягельном и Пангоды

В ЯНАО выявили хищение средств, которые были выделены на реконструкцию железнодорожных станций Ягельная и Пангоды. Об этом сообщается в соцсетях Уральской транспортной прокуратуры.
«Уральская транспортная прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации инфраструктурного проекта „железнодорожная магистраль — Северный широтный ход“, в ходе которой выявлено хищение денежных средств ОАО „РЖД“ при проектировании реконструкции станций Ягельная и Пангоды в Ямало-Ненецком автономном округе».
Подрядчик представил в ОАО «РЖД» отчет, в котором содержались завышенные данные о работах по бурению скважин. В результате чего «РЖД» приняло и оплатило не выполненные работы на сумму 10,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
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