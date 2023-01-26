26 января 2023
25 января 2023

Подрядчик в ЯНАО похитил миллионы, выделенные на строительство станций в Ягельном и Пангоды

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе проверки выявлено хищение средств, сообщили в ведомстве Фото:

В ЯНАО выявили хищение средств, которые были выделены на реконструкцию железнодорожных станций Ягельная и Пангоды. Об этом сообщается в соцсетях Уральской транспортной прокуратуры.

«Уральская транспортная прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации инфраструктурного проекта „железнодорожная магистраль — Северный широтный ход“, в ходе которой выявлено хищение денежных средств ОАО „РЖД“ при проектировании реконструкции станций Ягельная и Пангоды в Ямало-Ненецком автономном округе».

Подрядчик представил в ОАО «РЖД» отчет, в котором содержались завышенные данные о работах по бурению скважин. В результате чего «РЖД» приняло и оплатило не выполненные работы на сумму 10,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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В ЯНАО выявили хищение средств, которые были выделены на реконструкцию железнодорожных станций Ягельная и Пангоды. Об этом сообщается в соцсетях Уральской транспортной прокуратуры. «Уральская транспортная прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации инфраструктурного проекта „железнодорожная магистраль — Северный широтный ход“, в ходе которой выявлено хищение денежных средств ОАО „РЖД“ при проектировании реконструкции станций Ягельная и Пангоды в Ямало-Ненецком автономном округе». Подрядчик представил в ОАО «РЖД» отчет, в котором содержались завышенные данные о работах по бурению скважин. В результате чего «РЖД» приняло и оплатило не выполненные работы на сумму 10,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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