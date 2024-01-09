В Нижнем Тагиле полиция пришла в класс, где азербайджанцы избили девочку

10 января 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Со школьниками провели профилактическую беседу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские из отдела полиции №19 Нижнего Тагила (Свердловская область) провели профилактическую беседу с учениками класса школы №56, где между одноклассниками был затяжной конфликт, закончившийся избиением одной из девочек братьями-азербайджанцами. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Представители МВД рассказали детям о культуре поведения в обществе, о необходимости доброжелательности и уважительного отношения к старшим. Разъяснили, что такое преступление и правонарушение, об ответственности, предусмотренной законодательством нашей страны, в том числе за мелкие кражи из магазинов, за так называемый буллинг, за нарушение комендантского часа, когда с 22:00 до 06:00 на улицах несовершеннолетним находится без законного представителя нельзя», — рассказал полковник Горелых. До детей попытались донести главное — о всех проблемах как дома, так и в школе, обязательно нужно сообщать. «Решить их можно решить мирным путем, без чреватых последствий, если вовремя их обсудить со взрослыми», — добавил Горелых. Пятиклассники, братья Камал и Рашад, 29 декабря избили двух сверстников возле школы № 56 в Нижнем Тагиле. Дети набросились на мальчика и девочку-сироту, после чего она оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Позже дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел, а вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову с просьбой оказать пострадавшему ребенку всю необходимая помощь, в том числе психологическую. Вся актуальная информация о конфликте между несовершеннолетними — в сюжете URA.RU. Учеников пятого класса попросили рассказывать обо всех случаях недопонимания, которое возникает в коллективе Фото: Валерий Горелых Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полицейские из отдела полиции №19 Нижнего Тагила (Свердловская область) провели профилактическую беседу с учениками класса школы №56, где между одноклассниками был затяжной конфликт, закончившийся избиением одной из девочек братьями-азербайджанцами. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Представители МВД рассказали детям о культуре поведения в обществе, о необходимости доброжелательности и уважительного отношения к старшим. Разъяснили, что такое преступление и правонарушение, об ответственности, предусмотренной законодательством нашей страны, в том числе за мелкие кражи из магазинов, за так называемый буллинг, за нарушение комендантского часа, когда с 22:00 до 06:00 на улицах несовершеннолетним находится без законного представителя нельзя», — рассказал полковник Горелых. До детей попытались донести главное — о всех проблемах как дома, так и в школе, обязательно нужно сообщать. «Решить их можно решить мирным путем, без чреватых последствий, если вовремя их обсудить со взрослыми», — добавил Горелых. Пятиклассники, братья Камал и Рашад, 29 декабря избили двух сверстников возле школы № 56 в Нижнем Тагиле. Дети набросились на мальчика и девочку-сироту, после чего она оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Позже дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел, а вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову с просьбой оказать пострадавшему ребенку всю необходимая помощь, в том числе психологическую. Вся актуальная информация о конфликте между несовершеннолетними — в сюжете URA.RU.