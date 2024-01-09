Губернатор Махонин впервые поддержал законопроект оппозиции

10 января 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

ЛДПР Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал положительное заключение на законопроект, внесенный руководителем фракции ЛДПР в заксобрании Олегом Постниковым. Информация об этом размещена на портале заксобрания. Как правило от губернатора на все проекты от оппозиции приходили отрицательные заключения. Постников предложил дать право на получение бесплатной юридической помощи не только матерям, но и отцам-одиночкам, которые воспитывают детей до трех лет. «Оппозиция же вносит законопроекты для того, чтобы набрать очки. И выигрывает в любом случае: если проект отклонят, то всегда можно сказать избирателям, что они пытались, но власти не дали. Такого, чтобы губернатор поддержал предложение оппозиции не было, если не никогда, то очень, очень давно», — озадачены источники в политэлитах региона. Особенно это важно для ЛДПР накануне президентских выборов — это дает упоминание партии. Источники в политэлитах считают, что таким образом внутрипол решил помочь лояльной оппозиции. Постников в последние годы работает в альянсе с краевыми властями, действия согласовывает, пакостей (в отличие от коммунистов и эсеров) не чинит. Этот свой законопроект он согласовал с юристами администрации губернатора. Сам инициатор законопроекта Олег Постников считает, что поддержка связана с несколькими моментами. Во-первых, он согласовал его с юристами администрации губернатора. А во-вторых, его предложение не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. URA.RU направило запрос с пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал положительное заключение на законопроект, внесенный руководителем фракции ЛДПР в заксобрании Олегом Постниковым. Информация об этом размещена на портале заксобрания. Как правило от губернатора на все проекты от оппозиции приходили отрицательные заключения. Постников предложил дать право на получение бесплатной юридической помощи не только матерям, но и отцам-одиночкам, которые воспитывают детей до трех лет. «Оппозиция же вносит законопроекты для того, чтобы набрать очки. И выигрывает в любом случае: если проект отклонят, то всегда можно сказать избирателям, что они пытались, но власти не дали. Такого, чтобы губернатор поддержал предложение оппозиции не было, если не никогда, то очень, очень давно», — озадачены источники в политэлитах региона. Особенно это важно для ЛДПР накануне президентских выборов — это дает упоминание партии. Источники в политэлитах считают, что таким образом внутрипол решил помочь лояльной оппозиции. Постников в последние годы работает в альянсе с краевыми властями, действия согласовывает, пакостей (в отличие от коммунистов и эсеров) не чинит. Этот свой законопроект он согласовал с юристами администрации губернатора. Сам инициатор законопроекта Олег Постников считает, что поддержка связана с несколькими моментами. Во-первых, он согласовал его с юристами администрации губернатора. А во-вторых, его предложение не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. URA.RU направило запрос с пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен.