09 января 2024

Глава Салехарда произвел рокировку заместителей. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат
Алексей Титовский назначил нового первого заместителя Фото:

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский произвел рокировку заместителей. Как сообщают источники URA.RU, теперь уже бывший первый замглавы Олег Куруч, занимавший пост еще при прежнем мэре Иване Кононенко, поменялся местами с Андреем Барышниковым.

«Замглавы Андрей Барышников стал первым замом Титовского. Ему, как первому заму, предстоит в числе прочего готовить город к 430-летию», — сообщил инсайдер. Источники связывают замену с окончательной утратой влияния Кононенко — он покинул свой пост советника спикера регионального заксобрания.

В пресс-службу администрации агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Иван Кононенко собирается уйти в отставку из заксобрания. По информации источников, он доработал до конца декабря и покинул пост.

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Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский произвел рокировку заместителей. Как сообщают источники URA.RU, теперь уже бывший первый замглавы Олег Куруч, занимавший пост еще при прежнем мэре Иване Кононенко, поменялся местами с Андреем Барышниковым. «Замглавы Андрей Барышников стал первым замом Титовского. Ему, как первому заму, предстоит в числе прочего готовить город к 430-летию», — сообщил инсайдер. Источники связывают замену с окончательной утратой влияния Кононенко — он покинул свой пост советника спикера регионального заксобрания. В пресс-службу администрации агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Иван Кононенко собирается уйти в отставку из заксобрания. По информации источников, он доработал до конца декабря и покинул пост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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