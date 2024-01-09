Алексей Титовский назначил нового первого заместителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский произвел рокировку заместителей. Как сообщают источники URA.RU, теперь уже бывший первый замглавы Олег Куруч, занимавший пост еще при прежнем мэре Иване Кононенко, поменялся местами с Андреем Барышниковым.

«Замглавы Андрей Барышников стал первым замом Титовского. Ему, как первому заму, предстоит в числе прочего готовить город к 430-летию», — сообщил инсайдер. Источники связывают замену с окончательной утратой влияния Кононенко — он покинул свой пост советника спикера регионального заксобрания.

В пресс-службу администрации агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Иван Кононенко собирается уйти в отставку из заксобрания. По информации источников, он доработал до конца декабря и покинул пост.