Электронный сварщик в челябинском вузе научит правилам обращения с роботами. Видео

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Робот способен работать на нескольких языках программирования Фото:

Электронный сварщик разработки Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) научит студентов правилам обращения с роботами. Как сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ, в зависимости от оснастки, автоматизированная «рука» может выполнять различные роли.

«Робот „Робин“ может быть учителем, потому что поддерживает несколько языков программирования. Студенты способны на его базе реализовать десятки различных проектов, изучая особенности эксплуатации роботов», — рассказали в Минобрнауки.

Машина может выступать в ролях погрузчика, фасовщика или сварщика. Созданный в ЮУрГУ агрегат позволит заместить промышленный импорт соответствующей техники. Впереди у робота тысячи часов испытаний в полевых условиях. Ученые рассчитывают, что разработку можно запустить в мелкосерийное производство.

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Электронный сварщик разработки Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) научит студентов правилам обращения с роботами. Как сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ, в зависимости от оснастки, автоматизированная «рука» может выполнять различные роли. «Робот „Робин“ может быть учителем, потому что поддерживает несколько языков программирования. Студенты способны на его базе реализовать десятки различных проектов, изучая особенности эксплуатации роботов», — рассказали в Минобрнауки. Машина может выступать в ролях погрузчика, фасовщика или сварщика. Созданный в ЮУрГУ агрегат позволит заместить промышленный импорт соответствующей техники. Впереди у робота тысячи часов испытаний в полевых условиях. Ученые рассчитывают, что разработку можно запустить в мелкосерийное производство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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