09 января 2024

Ушедшая в отставку глава Кургана Ситникова переходит на новую работу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, ситникова елена
Экс-глава Кургана переходит на новую работу Фото:
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Глава Кургана Елена Ситникова, которая с 11 января уходит в отставку, останется работать в управленческой команде города. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания городской думы.

«Елена Вячеславовна переходит завтра на новую работу. Она останется в команде, будет работать с нами», — рассказал спикер курганской гордумы Игорь Прозоров. Он отметил, что сотрудники администрации будут тесно взаимодействовать с Ситниковой.

Прозоров отметил, что Ситникова увольняется по собственному желанию. Временной исполняющей обязанности главы города будет управделами и первый замглавы города Анастасия Аргышева.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Кургана Ситникова подала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Отставку единогласно приняли депутаты гордумы.

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Глава Кургана Елена Ситникова, которая с 11 января уходит в отставку, останется работать в управленческой команде города. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания городской думы. «Елена Вячеславовна переходит завтра на новую работу. Она останется в команде, будет работать с нами», — рассказал спикер курганской гордумы Игорь Прозоров. Он отметил, что сотрудники администрации будут тесно взаимодействовать с Ситниковой. Прозоров отметил, что Ситникова увольняется по собственному желанию. Временной исполняющей обязанности главы города будет управделами и первый замглавы города Анастасия Аргышева. Ранее URA.RU сообщало, что глава Кургана Ситникова подала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Отставку единогласно приняли депутаты гордумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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