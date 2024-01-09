Экс-глава Кургана переходит на новую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

Глава Кургана Елена Ситникова, которая с 11 января уходит в отставку, останется работать в управленческой команде города. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания городской думы.

«Елена Вячеславовна переходит завтра на новую работу. Она останется в команде, будет работать с нами», — рассказал спикер курганской гордумы Игорь Прозоров. Он отметил, что сотрудники администрации будут тесно взаимодействовать с Ситниковой.

Прозоров отметил, что Ситникова увольняется по собственному желанию. Временной исполняющей обязанности главы города будет управделами и первый замглавы города Анастасия Аргышева.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Кургана Ситникова подала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Отставку единогласно приняли депутаты гордумы.