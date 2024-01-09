Прокуратура подключилась к инциденту с рейсом Utair в ХМАО, на который не пустили пассажиров

Транспортная прокуратура проверит инцидент с пассажирами рейса авиакомпании Utair в аэропорту Сургута. Из-за замены воздушного судна не все пассажиры смогли попасть на самолет, сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале.
«Произошла замена воздушного судна меньшей вместимостью на рейс UT-469 по маршруту Сургут — Санкт Петербург ПАО „Авиакомпания ЮТэйр“, в связи с чем 24 пассажира не осуществили посадку на борт. По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — сообщает транспортная прокуратура в своем tg-канале.
Стало известно, что из этого числа пассажиров лишь одному удастся вылететь 10 января. Остальным клиентам придется отправиться в Санкт-Петербург 11 января.
Ранее URA.RU сообщало, что у самолета Utair случилась проблема с генератором во время полета. Экипаж был вынужден снизить высоту.
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