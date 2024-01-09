Прокуратура подключилась к инциденту с рейсом Utair в ХМАО, на который не пустили пассажиров

В аэропорту Сургута из-за замены судна застряли 23 пассажира

10 января 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Из-за замены судна 23 человека застряли в аэропорту Сургута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Транспортная прокуратура проверит инцидент с пассажирами рейса авиакомпании Utair в аэропорту Сургута. Из-за замены воздушного судна не все пассажиры смогли попасть на самолет, сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале. «Произошла замена воздушного судна меньшей вместимостью на рейс UT-469 по маршруту Сургут — Санкт Петербург ПАО „Авиакомпания ЮТэйр“, в связи с чем 24 пассажира не осуществили посадку на борт. По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — сообщает транспортная прокуратура в своем tg-канале. Стало известно, что из этого числа пассажиров лишь одному удастся вылететь 10 января. Остальным клиентам придется отправиться в Санкт-Петербург 11 января. Ранее URA.RU сообщало, что у самолета Utair случилась проблема с генератором во время полета. Экипаж был вынужден снизить высоту.

Транспортная прокуратура проверит инцидент с пассажирами рейса авиакомпании Utair в аэропорту Сургута. Из-за замены воздушного судна не все пассажиры смогли попасть на самолет, сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале. «Произошла замена воздушного судна меньшей вместимостью на рейс UT-469 по маршруту Сургут — Санкт Петербург ПАО „Авиакомпания ЮТэйр“, в связи с чем 24 пассажира не осуществили посадку на борт. По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — сообщает транспортная прокуратура в своем tg-канале. Стало известно, что из этого числа пассажиров лишь одному удастся вылететь 10 января. Остальным клиентам придется отправиться в Санкт-Петербург 11 января. Ранее URA.RU сообщало, что у самолета Utair случилась проблема с генератором во время полета. Экипаж был вынужден снизить высоту.