09 января 2024

У самолета Utair случилась проблема с генератором во время полета

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, взлетная полоса, аэропорт, зима, utair, споттинг, взлет самолета, взлетное поле
Самолет вынужденно снизил высоту из-за неисправности генератора Фото:

У самолета Utair, летевшего из Нижневартовска в Москву, произошла проблема с генератором во время полета. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«Экипаж доложил левый генератор работает не устойчиво. Снижается, эшелон 300 для перезапуска. Следует согласно плану. Самолет В735/М, RA-73042, рейс УТА 342, Нижневартовск — Москва. Эксплуатант ПАО АК «Ютэйр», — сообщил telegram-канал.

Агентство запросило комментарий по ситуации у авиакомпании Utair. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Utair вернули в Сургут из-за неисправности судна. Он должен был лететь в Новосибирск.

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У самолета Utair, летевшего из Нижневартовска в Москву, произошла проблема с генератором во время полета. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «Экипаж доложил левый генератор работает не устойчиво. Снижается, эшелон 300 для перезапуска. Следует согласно плану. Самолет В735/М, RA-73042, рейс УТА 342, Нижневартовск — Москва. Эксплуатант ПАО АК «Ютэйр», — сообщил telegram-канал. Агентство запросило комментарий по ситуации у авиакомпании Utair. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Utair вернули в Сургут из-за неисправности судна. Он должен был лететь в Новосибирск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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