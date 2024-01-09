У самолета Utair случилась проблема с генератором во время полета

Самолет вынужденно снизил высоту из-за неисправности генератора
У самолета Utair, летевшего из Нижневартовска в Москву, произошла проблема с генератором во время полета. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.
«Экипаж доложил левый генератор работает не устойчиво. Снижается, эшелон 300 для перезапуска. Следует согласно плану. Самолет В735/М, RA-73042, рейс УТА 342, Нижневартовск — Москва. Эксплуатант ПАО АК «Ютэйр», — сообщил telegram-канал.
Агентство запросило комментарий по ситуации у авиакомпании Utair. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Utair вернули в Сургут из-за неисправности судна. Он должен был лететь в Новосибирск.
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