09 января 2024

Власти ЯНАО ввели форму сотрудникам депприроды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, армия, военные, шапка, военная форма, солдат
В департаменте природных ресурсов ввели форму с погонами Фото:

Власти ЯНАО заказали для руководителей и сотрудников департамента природы форму. Как сообщается в документах на сайте правительства, у работников будет по несколько комплектов формы с фуражками и беретами, а знаками различия должностных лиц послужат погоны и шевроны.

«Утвердить положение о ношении форменной одежды должностными лицами департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющими полномочия в области лесного хозяйства», — говорится в сообщении. Сотрудникам ведомства заказали несколько комплектов одежды: повседневную, парадную, летнюю и зимнюю.

Форму должностных лиц украсят погоны и шевроны. У директора департамента Андрея Гаранина на погонах будет три звезды, у первого заместителя — две, у замначальника управления лесного хозяйства — одна.

Парадный комплект формы
Парадный комплект формы
Знаки различия должностных лиц департамента природных ресурсов
Знаки различия должностных лиц департамента природных ресурсов

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Власти ЯНАО заказали для руководителей и сотрудников департамента природы форму. Как сообщается в документах на сайте правительства, у работников будет по несколько комплектов формы с фуражками и беретами, а знаками различия должностных лиц послужат погоны и шевроны. «Утвердить положение о ношении форменной одежды должностными лицами департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющими полномочия в области лесного хозяйства», — говорится в сообщении. Сотрудникам ведомства заказали несколько комплектов одежды: повседневную, парадную, летнюю и зимнюю. Форму должностных лиц украсят погоны и шевроны. У директора департамента Андрея Гаранина на погонах будет три звезды, у первого заместителя — две, у замначальника управления лесного хозяйства — одна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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