Власти ЯНАО ввели форму сотрудникам депприроды. Фото

10 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

В департаменте природных ресурсов ввели форму с погонами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО заказали для руководителей и сотрудников департамента природы форму. Как сообщается в документах на сайте правительства, у работников будет по несколько комплектов формы с фуражками и беретами, а знаками различия должностных лиц послужат погоны и шевроны. «Утвердить положение о ношении форменной одежды должностными лицами департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющими полномочия в области лесного хозяйства», — говорится в сообщении. Сотрудникам ведомства заказали несколько комплектов одежды: повседневную, парадную, летнюю и зимнюю. Форму должностных лиц украсят погоны и шевроны. У директора департамента Андрея Гаранина на погонах будет три звезды, у первого заместителя — две, у замначальника управления лесного хозяйства — одна. Парадный комплект формы Правительство ЯНАО Знаки различия должностных лиц департамента природных ресурсов Правительство ЯНАО

Власти ЯНАО заказали для руководителей и сотрудников департамента природы форму. Как сообщается в документах на сайте правительства, у работников будет по несколько комплектов формы с фуражками и беретами, а знаками различия должностных лиц послужат погоны и шевроны. «Утвердить положение о ношении форменной одежды должностными лицами департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющими полномочия в области лесного хозяйства», — говорится в сообщении. Сотрудникам ведомства заказали несколько комплектов одежды: повседневную, парадную, летнюю и зимнюю. Форму должностных лиц украсят погоны и шевроны. У директора департамента Андрея Гаранина на погонах будет три звезды, у первого заместителя — две, у замначальника управления лесного хозяйства — одна.