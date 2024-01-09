Власти ЯНАО заказали для руководителей и сотрудников департамента природы форму. Как сообщается в документах на сайте правительства, у работников будет по несколько комплектов формы с фуражками и беретами, а знаками различия должностных лиц послужат погоны и шевроны.
«Утвердить положение о ношении форменной одежды должностными лицами департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющими полномочия в области лесного хозяйства», — говорится в сообщении. Сотрудникам ведомства заказали несколько комплектов одежды: повседневную, парадную, летнюю и зимнюю.
Форму должностных лиц украсят погоны и шевроны. У директора департамента Андрея Гаранина на погонах будет три звезды, у первого заместителя — две, у замначальника управления лесного хозяйства — одна.
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