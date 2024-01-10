Пермячка отсудила 150 тысяч у подрядчика, запнувшись на стройке

10 января 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Суд признал виновным подрядчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми взыскала с застройщика 150 тысяч рублей после того, как запнулась о деревянный настил у строительной площадки и получила травму. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, материальный ущерб в сумме 1 343 рубля», — говорится в решении. Изначально истец требовала выплатить ей более 215 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение. Как рассказала пермячка, она запнулась о выступающие деревянные доски ограждения, где проходил снос объекта. В результате она получила травму и длительное время лечилась. Подрядчик, устанавливавший ограждения вину отрицал и отказывался выплачивать компенсацию, однако, суд все равно признал его виновным, так как ограждение находилось в ненормативном состоянии.

Жительница Перми взыскала с застройщика 150 тысяч рублей после того, как запнулась о деревянный настил у строительной площадки и получила травму. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, материальный ущерб в сумме 1 343 рубля», — говорится в решении. Изначально истец требовала выплатить ей более 215 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение. Как рассказала пермячка, она запнулась о выступающие деревянные доски ограждения, где проходил снос объекта. В результате она получила травму и длительное время лечилась. Подрядчик, устанавливавший ограждения вину отрицал и отказывался выплачивать компенсацию, однако, суд все равно признал его виновным, так как ограждение находилось в ненормативном состоянии.