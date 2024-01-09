Для части тюменцев цена проезда в автобусах выросла на 34%

Жителям тюменской деревни Дударева подняли цену проезда в автобусах на 34%

10 января 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Вместо ежегодного повышения на рубль, стоимость билетов для жителей деревни выросла сразу на десять Фото: Денис Моргунов © URA.RU Проезд на автобусах для жителей деревни Дударева (Тюменский район) в 2024 году подорожал сразу на 34%. Об этом URA.RU рассказала одна из местных жительниц. Ранее люди ездили в город и обратно по тарифам, применяющимся в Тюмени, однако с начала года им приходится платить на 10 рублей больше, чем раньше. «С января проезд на маршруте 57д — единственном, на котором мы можем уехать в город и вернуться домой, подорожал сразу на 10 рублей! Если раньше мы платили, как и все горожане — 29 рублей по безналу или 30 рублей наличными, то теперь нам накинули сразу 34%, до 39 рублей!» — рассказала URA.RU жительница Дударева. По словам женщины, возмущенные пассажиры собираются идти на приемы к чиновникам, а также писать жалобы. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Тюмени. «В октябре 2023 года были актуализированы данные по стоимости проезда по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ на ближайшие три года. В частности, была уточнена стоимость проезда по маршруту № 57д, до остановки „Московский дворик“. С учетом необходимости осуществления движения автобусов вне границ Тюмени, по Московскому тракту до разворота в районе поселка Московский, конечная остановка отнесена к первой тарифной зоне, и к стандартной для города стоимости проезда добавляются девять рублей за проезд за его пределами», — рассказали в мэрии. Как пояснил источник URA.RU из сферы транспорта, ранее тарифы для жителей Дударева исчислялись с учетом маршрута, действующего до того, как на Московском тракте убрали левый поворот в деревню. Другими словами, тогда добраться до конечной остановки можно было быстрее, не доезжая до поселка Московский. После изменений, внесенных в движение на тракте, ситуацию с оплатой в новом трехлетнем периоде также пришлось корректировать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проезд на автобусах для жителей деревни Дударева (Тюменский район) в 2024 году подорожал сразу на 34%. Об этом URA.RU рассказала одна из местных жительниц. Ранее люди ездили в город и обратно по тарифам, применяющимся в Тюмени, однако с начала года им приходится платить на 10 рублей больше, чем раньше. «С января проезд на маршруте 57д — единственном, на котором мы можем уехать в город и вернуться домой, подорожал сразу на 10 рублей! Если раньше мы платили, как и все горожане — 29 рублей по безналу или 30 рублей наличными, то теперь нам накинули сразу 34%, до 39 рублей!» — рассказала URA.RU жительница Дударева. По словам женщины, возмущенные пассажиры собираются идти на приемы к чиновникам, а также писать жалобы. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Тюмени. «В октябре 2023 года были актуализированы данные по стоимости проезда по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ на ближайшие три года. В частности, была уточнена стоимость проезда по маршруту № 57д, до остановки „Московский дворик“. С учетом необходимости осуществления движения автобусов вне границ Тюмени, по Московскому тракту до разворота в районе поселка Московский, конечная остановка отнесена к первой тарифной зоне, и к стандартной для города стоимости проезда добавляются девять рублей за проезд за его пределами», — рассказали в мэрии. Как пояснил источник URA.RU из сферы транспорта, ранее тарифы для жителей Дударева исчислялись с учетом маршрута, действующего до того, как на Московском тракте убрали левый поворот в деревню. Другими словами, тогда добраться до конечной остановки можно было быстрее, не доезжая до поселка Московский. После изменений, внесенных в движение на тракте, ситуацию с оплатой в новом трехлетнем периоде также пришлось корректировать.