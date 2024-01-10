Пассажирка рейса «Уральских авиалиний» родила в небе и получила сразу 55 тысяч. Фото

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Ребенок родился на борту самолета, летевшего в Таджикистан Фото:

В самолете «Уральских авиалиний», вылетевшем из Жуковского (Московская область) в Душанбе (Таджикистан), у беременной пассажирки начались схватки. Ее устроили на трех креслах и помогли принять роды. На свет появилась девочка, для которой расчувствовавшиеся пассажиры собрали 55 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в telegram-канале.

«Как только начали оказывать помощь, головка была уже видна, и совсем скоро на свет появился ребенок. Это случилось в 2:25 по времени Душанбе, а в 2:55 родился послед. О ситуации незамедлительно доложили командиру воздушного судна, и, так как роды прошли без осложнений, то экстренной посадки не потребовалось», — рассказала старший бортпроводник Анастасия Семенова.

В аэропорту Душанбе маму с ребенком забрали в больницу, а пассажиры, летевшие вместе с ними, дали новорожденной собранное на борту «приданое»: 55 тысяч рублей и 3 тысячи сомони. До этого аналогичный случай произошел 29 декабря 2022 года. Тогда на рейсе Жуковский — Худжанд появилась на свет малышка Ойшахон.

Роды помогли принять бортпроводники и фельдшер, оказавшаяся среди пассажиров
Роды помогли принять бортпроводники и фельдшер, оказавшаяся среди пассажиров
Фото:
Для новорожденное прямо на борту собрали приданое
Для новорожденное прямо на борту собрали приданое
Фото:
Самолет летел из Москвы в Душанбе
Самолет летел из Москвы в Душанбе
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В самолете «Уральских авиалиний», вылетевшем из Жуковского (Московская область) в Душанбе (Таджикистан), у беременной пассажирки начались схватки. Ее устроили на трех креслах и помогли принять роды. На свет появилась девочка, для которой расчувствовавшиеся пассажиры собрали 55 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в telegram-канале. «Как только начали оказывать помощь, головка была уже видна, и совсем скоро на свет появился ребенок. Это случилось в 2:25 по времени Душанбе, а в 2:55 родился послед. О ситуации незамедлительно доложили командиру воздушного судна, и, так как роды прошли без осложнений, то экстренной посадки не потребовалось», — рассказала старший бортпроводник Анастасия Семенова. В аэропорту Душанбе маму с ребенком забрали в больницу, а пассажиры, летевшие вместе с ними, дали новорожденной собранное на борту «приданое»: 55 тысяч рублей и 3 тысячи сомони. До этого аналогичный случай произошел 29 декабря 2022 года. Тогда на рейсе Жуковский — Худжанд появилась на свет малышка Ойшахон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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