Пассажирка рейса «Уральских авиалиний» родила в небе и получила сразу 55 тысяч. Фото

10 января 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Ребенок родился на борту самолета, летевшего в Таджикистан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В самолете «Уральских авиалиний», вылетевшем из Жуковского (Московская область) в Душанбе (Таджикистан), у беременной пассажирки начались схватки. Ее устроили на трех креслах и помогли принять роды. На свет появилась девочка, для которой расчувствовавшиеся пассажиры собрали 55 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в telegram-канале. «Как только начали оказывать помощь, головка была уже видна, и совсем скоро на свет появился ребенок. Это случилось в 2:25 по времени Душанбе, а в 2:55 родился послед. О ситуации незамедлительно доложили командиру воздушного судна, и, так как роды прошли без осложнений, то экстренной посадки не потребовалось», — рассказала старший бортпроводник Анастасия Семенова. В аэропорту Душанбе маму с ребенком забрали в больницу, а пассажиры, летевшие вместе с ними, дали новорожденной собранное на борту «приданое»: 55 тысяч рублей и 3 тысячи сомони. До этого аналогичный случай произошел 29 декабря 2022 года. Тогда на рейсе Жуковский — Худжанд появилась на свет малышка Ойшахон. Роды помогли принять бортпроводники и фельдшер, оказавшаяся среди пассажиров Фото: telegram-канал «Уральских авиалиний», https://t.me/uralairlines_official Для новорожденное прямо на борту собрали приданое Фото: telegram-канал «Уральских авиалиний», https://t.me/uralairlines_official Самолет летел из Москвы в Душанбе Фото: telegram-канал «Уральских авиалиний», https://t.me/uralairlines_official

В самолете «Уральских авиалиний», вылетевшем из Жуковского (Московская область) в Душанбе (Таджикистан), у беременной пассажирки начались схватки. Ее устроили на трех креслах и помогли принять роды. На свет появилась девочка, для которой расчувствовавшиеся пассажиры собрали 55 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в telegram-канале. «Как только начали оказывать помощь, головка была уже видна, и совсем скоро на свет появился ребенок. Это случилось в 2:25 по времени Душанбе, а в 2:55 родился послед. О ситуации незамедлительно доложили командиру воздушного судна, и, так как роды прошли без осложнений, то экстренной посадки не потребовалось», — рассказала старший бортпроводник Анастасия Семенова. В аэропорту Душанбе маму с ребенком забрали в больницу, а пассажиры, летевшие вместе с ними, дали новорожденной собранное на борту «приданое»: 55 тысяч рублей и 3 тысячи сомони. До этого аналогичный случай произошел 29 декабря 2022 года. Тогда на рейсе Жуковский — Худжанд появилась на свет малышка Ойшахон.