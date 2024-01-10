Стали известны самые востребованные автомобили в пробегом в Челябинской области

Авито авто: челябинцы в 2023 году отдавали предпочтение автомобилям класса B

Челябинцы в 2023 году отдавали предпочтение малогабаритным авто класса В Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самыми востребованными в 2023 году в Челябинске стали автомобили с пробегом бюджетного малого класса B — ВАЗ (LADA) Priora. Машины среднего класса C оказались на втором месте, на третьем месте по востребованности — кроссоверы SUV, сообщили в пресс-службе «Авито авто».

«В Челябинской области покупатели автомобилей с пробегом в этом регионе отдают предпочтение автомобилям малого класса (В). Машины среднего класса © оказались на втором месте, на третьем месте по востребованности — кроссоверы (SUV). По Челябинской области на эти сегменты пришлось 78% продаж на всем рынке машин с пробегом в 2023 году», — сообщили в пресс-службе.

По данным аналитиков, в Челябинской области в 2023 году по сравнению с прошлым годом продажи выросли у автомобилей всех рассмотренных классов. Прирост В-класса — на 8%, у С-класса — 3%, а у SUV — 21%. При этом доля машин В-класса в общих продажах автомобилей с пробегом составила 29%, на долю авто С-класса пришлось 28% продаж, на авто SUV-класса — 20%.

В рейтинге самых востребованных на рынке автомобилей с пробегом среди моделей В-класса первое место по итогам 2023 года занимает ВАЗ (LADA) Priora. Доля этой модели в сегменте по итогам 2023 года составила 3,7%, а средняя цена — 270 000 рублей. Первое место в топ-3 наиболее востребованных на вторичном рынке автомобилей с пробегом С-класса по итогам 2023 года занимает отечественная модель ВАЗ (LADA) 2110 с долей продаж среди автомобилей с пробегом С-класса в 2,6% и средней ценой в 96 000 рублей.

Первую строчку рейтинга топ-3 наиболее востребованных на рынке автомобилей с пробегом сегмента SUV в 2023 году занимает модель Toyota Land Cruiser. Доля продаж этой модели в сегменте кроссоверов с пробегом в 2023 году составила 4,5%, средняя цена этой модели с пробегом в Челябинской области — 4 млн 865 рублей.