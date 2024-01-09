Роспотребнадзор ХМАО взял на контроль ситуацию с рейсом Utair, на который не пустили пассажиров

Роспотребнадзор ХМАО подключился к инциденту с задержкой рейса Utair в Сургуте

10 января 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Рейс из Сургута до Санкт-Петербурга задерживается на сутки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Роспотребнадзор ХМАО взял на контроль ситуацию с рейсом Utair Сургут-Санкт-Петербург, из-за которого 23 пассажирам на сутки задержали вылет. Об этом URA.RU сообщили в самом ведомстве. «Информация держится на контроле. Мы работаем по этому вопросу совместно с Сургутской транспортной прокуратурой. Они планируют рассмотрение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 14.4 части 2 в отношении авиакомпании Utair», — рассказала агентству начальник отдела защиты прав потребителей ведомства Татьяна Хакимова. После возбуждения уголовного дела материалы будут переданы в Роспотребнадзор для рассмотрения и привлечения авиакомпании к административной ответственности. Заявлений со стороны пострадавших в управление и его территориальные отделы на данный момент не поступало. Причиной задержки рейса стала замена самолета на судно меньшей вместимости. Лишь одному пассажиру предоставили авиарейс до Санкт-Петербурга в день задержки 10 января. Остальные 23 человека полетят 11 января «На рейсе 469 Сургут-Санкт-Петербург произошла замена воздушного судна на борт меньшей вместимости. Часть пассажиров будет отправлена ближайшими рейсами. На время ожидания авиакомпания предоставит пассажирам все необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам», — прокомментировали в пресс-службе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Роспотребнадзор ХМАО взял на контроль ситуацию с рейсом Utair Сургут-Санкт-Петербург, из-за которого 23 пассажирам на сутки задержали вылет. Об этом URA.RU сообщили в самом ведомстве. «Информация держится на контроле. Мы работаем по этому вопросу совместно с Сургутской транспортной прокуратурой. Они планируют рассмотрение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 14.4 части 2 в отношении авиакомпании Utair», — рассказала агентству начальник отдела защиты прав потребителей ведомства Татьяна Хакимова. После возбуждения уголовного дела материалы будут переданы в Роспотребнадзор для рассмотрения и привлечения авиакомпании к административной ответственности. Заявлений со стороны пострадавших в управление и его территориальные отделы на данный момент не поступало. Причиной задержки рейса стала замена самолета на судно меньшей вместимости. Лишь одному пассажиру предоставили авиарейс до Санкт-Петербурга в день задержки 10 января. Остальные 23 человека полетят 11 января «На рейсе 469 Сургут-Санкт-Петербург произошла замена воздушного судна на борт меньшей вместимости. Часть пассажиров будет отправлена ближайшими рейсами. На время ожидания авиакомпания предоставит пассажирам все необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам», — прокомментировали в пресс-службе.