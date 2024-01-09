09 января 2024

Роспотребнадзор ХМАО взял на контроль ситуацию с рейсом Utair, на который не пустили пассажиров

Роспотребнадзор ХМАО подключился к инциденту с задержкой рейса Utair в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, utair, ютэйр, atr 72, атр72, турбовинтовой самолет, atr72
Рейс из Сургута до Санкт-Петербурга задерживается на сутки Фото:

Роспотребнадзор ХМАО взял на контроль ситуацию с рейсом Utair Сургут-Санкт-Петербург, из-за которого 23 пассажирам на сутки задержали вылет. Об этом URA.RU сообщили в самом ведомстве.

«Информация держится на контроле. Мы работаем по этому вопросу совместно с Сургутской транспортной прокуратурой. Они планируют рассмотрение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 14.4 части 2 в отношении авиакомпании Utair», — рассказала агентству начальник отдела защиты прав потребителей ведомства Татьяна Хакимова.

После возбуждения уголовного дела материалы будут переданы в Роспотребнадзор для рассмотрения и привлечения авиакомпании к административной ответственности. Заявлений со стороны пострадавших в управление и его территориальные отделы на данный момент не поступало.

Причиной задержки рейса стала замена самолета на судно меньшей вместимости. Лишь одному пассажиру предоставили авиарейс до Санкт-Петербурга в день задержки 10 января. Остальные 23 человека полетят 11 января

«На рейсе 469 Сургут-Санкт-Петербург произошла замена воздушного судна на борт меньшей вместимости. Часть пассажиров будет отправлена ближайшими рейсами. На время ожидания авиакомпания предоставит пассажирам все необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам», — прокомментировали в пресс-службе.

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Роспотребнадзор ХМАО взял на контроль ситуацию с рейсом Utair Сургут-Санкт-Петербург, из-за которого 23 пассажирам на сутки задержали вылет. Об этом URA.RU сообщили в самом ведомстве. «Информация держится на контроле. Мы работаем по этому вопросу совместно с Сургутской транспортной прокуратурой. Они планируют рассмотрение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 14.4 части 2 в отношении авиакомпании Utair», — рассказала агентству начальник отдела защиты прав потребителей ведомства Татьяна Хакимова. После возбуждения уголовного дела материалы будут переданы в Роспотребнадзор для рассмотрения и привлечения авиакомпании к административной ответственности. Заявлений со стороны пострадавших в управление и его территориальные отделы на данный момент не поступало. Причиной задержки рейса стала замена самолета на судно меньшей вместимости. Лишь одному пассажиру предоставили авиарейс до Санкт-Петербурга в день задержки 10 января. Остальные 23 человека полетят 11 января «На рейсе 469 Сургут-Санкт-Петербург произошла замена воздушного судна на борт меньшей вместимости. Часть пассажиров будет отправлена ближайшими рейсами. На время ожидания авиакомпания предоставит пассажирам все необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам», — прокомментировали в пресс-службе.
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