09 января 2024

В райцентре ЯНАО отремонтируют дом, пострадавший от пожара. Фото

В Тазовском несколько семей получат жилье в маневренном фонде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, пожарные
В Тазовском отремонтируют дом, пострадавший от пожара Фото:
новость из сюжета
Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Тазовском (ЯНАО) нескольким семьям, чьи квартиры пострадали при пожаре на улице Маргулова, не менее четырех месяцев придется жить в маневренном фонде. Дом решено отремонтировать, сообщает пресс-служба районной администрации.

«По результатам обследования дома принято решение о проведении капитального ремонта в квартирах и подъезде, также будет заменена электропроводка и обновлен поврежденный фасад. На время проведения ремонта всем семьям предоставят жилье из маневренного фонда», — сообщает пресс-служба мэрии Тазовского района в официальном telegram-канале.

Специалисты рассчитывают, что ремонт не займет более четырех месяцев. Всего при пожаре в доме пострадало четыре квартиры, еще столько же закоптились и были пролиты водой.

Пожар на улице Маргулова произошел 6 января. С помощью приставных лестниц из горящего дома были спасены пять человек. Еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу.

Последствия пожара в Тазовском в доме на Маргулова
Последствия пожара в Тазовском в доме на Маргулова
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тазовском (ЯНАО) нескольким семьям, чьи квартиры пострадали при пожаре на улице Маргулова, не менее четырех месяцев придется жить в маневренном фонде. Дом решено отремонтировать, сообщает пресс-служба районной администрации. «По результатам обследования дома принято решение о проведении капитального ремонта в квартирах и подъезде, также будет заменена электропроводка и обновлен поврежденный фасад. На время проведения ремонта всем семьям предоставят жилье из маневренного фонда», — сообщает пресс-служба мэрии Тазовского района в официальном telegram-канале. Специалисты рассчитывают, что ремонт не займет более четырех месяцев. Всего при пожаре в доме пострадало четыре квартиры, еще столько же закоптились и были пролиты водой. Пожар на улице Маргулова произошел 6 января. С помощью приставных лестниц из горящего дома были спасены пять человек. Еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...