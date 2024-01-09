В Тазовском (ЯНАО) нескольким семьям, чьи квартиры пострадали при пожаре на улице Маргулова, не менее четырех месяцев придется жить в маневренном фонде. Дом решено отремонтировать, сообщает пресс-служба районной администрации.
«По результатам обследования дома принято решение о проведении капитального ремонта в квартирах и подъезде, также будет заменена электропроводка и обновлен поврежденный фасад. На время проведения ремонта всем семьям предоставят жилье из маневренного фонда», — сообщает пресс-служба мэрии Тазовского района в официальном telegram-канале.
Специалисты рассчитывают, что ремонт не займет более четырех месяцев. Всего при пожаре в доме пострадало четыре квартиры, еще столько же закоптились и были пролиты водой.
Пожар на улице Маргулова произошел 6 января. С помощью приставных лестниц из горящего дома были спасены пять человек. Еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.