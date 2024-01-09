В райцентре ЯНАО отремонтируют дом, пострадавший от пожара. Фото

В Тазовском несколько семей получат жилье в маневренном фонде

10 января 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

В Тазовском отремонтируют дом, пострадавший от пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары деревянных домов в ЯНАО В Тазовском (ЯНАО) нескольким семьям, чьи квартиры пострадали при пожаре на улице Маргулова, не менее четырех месяцев придется жить в маневренном фонде. Дом решено отремонтировать, сообщает пресс-служба районной администрации. «По результатам обследования дома принято решение о проведении капитального ремонта в квартирах и подъезде, также будет заменена электропроводка и обновлен поврежденный фасад. На время проведения ремонта всем семьям предоставят жилье из маневренного фонда», — сообщает пресс-служба мэрии Тазовского района в официальном telegram-канале. Специалисты рассчитывают, что ремонт не займет более четырех месяцев. Всего при пожаре в доме пострадало четыре квартиры, еще столько же закоптились и были пролиты водой. Пожар на улице Маргулова произошел 6 января. С помощью приставных лестниц из горящего дома были спасены пять человек. Еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу. Последствия пожара в Тазовском в доме на Маргулова Фото: telegram-канал «Тазовский район. Официально» — https://t.me/admtaz/6074

В Тазовском (ЯНАО) нескольким семьям, чьи квартиры пострадали при пожаре на улице Маргулова, не менее четырех месяцев придется жить в маневренном фонде. Дом решено отремонтировать, сообщает пресс-служба районной администрации. «По результатам обследования дома принято решение о проведении капитального ремонта в квартирах и подъезде, также будет заменена электропроводка и обновлен поврежденный фасад. На время проведения ремонта всем семьям предоставят жилье из маневренного фонда», — сообщает пресс-служба мэрии Тазовского района в официальном telegram-канале. Специалисты рассчитывают, что ремонт не займет более четырех месяцев. Всего при пожаре в доме пострадало четыре квартиры, еще столько же закоптились и были пролиты водой. Пожар на улице Маргулова произошел 6 января. С помощью приставных лестниц из горящего дома были спасены пять человек. Еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу.