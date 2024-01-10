Жителей ХМАО предупредили о снежном коллапсе

Власти Нижневартовска (ХМАО) предупредили жителей о снежном коллапсе. Водителей попросили соблюдать осторожность из-за сильной метели и шквального ветра.
«Наблюдается ухудшение погодных условий: метель, усиление ветра. Водителям следует быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим», — указано в публикации telegram-канала властей Нижневартовска.
Пешеходам тоже рекомендовали быть внимательными рядом с проезжей частью. Из-за пурги сильно ухудшится видимость.
Ранее URA.RU писало, что с 10 января на отдельных территориях ХМАО ожидается метель с порывами ветра до 20 метров в секунду. Ночью синоптики пообещали морозы до -36 градусов.
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