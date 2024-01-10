Жителей ХМАО предупредили о снежном коллапсе

Власти Нижневартовска сообщили жителям города о сильной метели

10 января 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

ХМАО накрыла пурга и шквальный ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Нижневартовска (ХМАО) предупредили жителей о снежном коллапсе. Водителей попросили соблюдать осторожность из-за сильной метели и шквального ветра. «Наблюдается ухудшение погодных условий: метель, усиление ветра. Водителям следует быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим», — указано в публикации telegram-канала властей Нижневартовска. Пешеходам тоже рекомендовали быть внимательными рядом с проезжей частью. Из-за пурги сильно ухудшится видимость. Ранее URA.RU писало, что с 10 января на отдельных территориях ХМАО ожидается метель с порывами ветра до 20 метров в секунду. Ночью синоптики пообещали морозы до -36 градусов.

Власти Нижневартовска (ХМАО) предупредили жителей о снежном коллапсе. Водителей попросили соблюдать осторожность из-за сильной метели и шквального ветра. «Наблюдается ухудшение погодных условий: метель, усиление ветра. Водителям следует быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим», — указано в публикации telegram-канала властей Нижневартовска. Пешеходам тоже рекомендовали быть внимательными рядом с проезжей частью. Из-за пурги сильно ухудшится видимость. Ранее URA.RU писало, что с 10 января на отдельных территориях ХМАО ожидается метель с порывами ветра до 20 метров в секунду. Ночью синоптики пообещали морозы до -36 градусов.