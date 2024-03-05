Татарстан первым в России полностью перейдет на отечественную ОС

Первым субъектом РФ, который полностью переведет всех бюджетников на отечественную операционную систему, станет Республика Татарстан. Об этом журналисту URA.RU рассказали на пресс-конференции крупнейшей ассоциации российских ИТ-разработчиков «Руссофт», которая состоялась в Москве 5 марта.
«Яркий пример — импортозамещение в органах государственной власти Республики Татарстан. В общей сложности, 150 тысяч рабочих мест будут переведены на операционную систему «Астра Линукс». Реализация этого проекта стала возможна благодаря партнерству нашей компании и «Группы Астра» — рассказал директор ICL Services Руслан Вагизов. Эксперт уверен, реализация масштабных проектов возможна только при активном взаимодействии разработчиков, которые не конкурируют, а кооперируются для исполнения проектов.
В настоящее время организации не способны резко перейти с зарубежного ПО на отечественное, пояснил собеседник агентства. В ICL Services разработали способы безопасного использования западного ПО, поддержка которого прекращена, и методику дальнейшего перехода пользователей на аналогичное российское. «Мы создаем и внедряем типовые рабочие места на основе ОС Astra Linux и других российских ИТ-продуктов. Этот опыт будем тиражировать в другие регионы РФ», — заключил Руслан Вагизов.
Ранее URA.RU сообщали, что российские регионы в скором времени достигнут аналогичного Москве уровня цифровизации медицинских услуг. Об этом журналисту URA.RU рассказал директор компании «Нетрика Медицина» Игорь Башков.
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