Татарстан первым в России полностью перейдет на отечественную ОС

05 марта 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Госструктуры Татарстана переходят на Astra Linux — рассказал Руслан Вагизов Фото: Антон Григорьев © URA.RU Первым субъектом РФ, который полностью переведет всех бюджетников на отечественную операционную систему, станет Республика Татарстан. Об этом журналисту URA.RU рассказали на пресс-конференции крупнейшей ассоциации российских ИТ-разработчиков «Руссофт», которая состоялась в Москве 5 марта. «Яркий пример — импортозамещение в органах государственной власти Республики Татарстан. В общей сложности, 150 тысяч рабочих мест будут переведены на операционную систему «Астра Линукс». Реализация этого проекта стала возможна благодаря партнерству нашей компании и «Группы Астра» — рассказал директор ICL Services Руслан Вагизов. Эксперт уверен, реализация масштабных проектов возможна только при активном взаимодействии разработчиков, которые не конкурируют, а кооперируются для исполнения проектов. В настоящее время организации не способны резко перейти с зарубежного ПО на отечественное, пояснил собеседник агентства. В ICL Services разработали способы безопасного использования западного ПО, поддержка которого прекращена, и методику дальнейшего перехода пользователей на аналогичное российское. «Мы создаем и внедряем типовые рабочие места на основе ОС Astra Linux и других российских ИТ-продуктов. Этот опыт будем тиражировать в другие регионы РФ», — заключил Руслан Вагизов. Ранее URA.RU сообщали, что российские регионы в скором времени достигнут аналогичного Москве уровня цифровизации медицинских услуг. Об этом журналисту URA.RU рассказал директор компании «Нетрика Медицина» Игорь Башков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первым субъектом РФ, который полностью переведет всех бюджетников на отечественную операционную систему, станет Республика Татарстан. Об этом журналисту URA.RU рассказали на пресс-конференции крупнейшей ассоциации российских ИТ-разработчиков «Руссофт», которая состоялась в Москве 5 марта. «Яркий пример — импортозамещение в органах государственной власти Республики Татарстан. В общей сложности, 150 тысяч рабочих мест будут переведены на операционную систему «Астра Линукс». Реализация этого проекта стала возможна благодаря партнерству нашей компании и «Группы Астра» — рассказал директор ICL Services Руслан Вагизов. Эксперт уверен, реализация масштабных проектов возможна только при активном взаимодействии разработчиков, которые не конкурируют, а кооперируются для исполнения проектов. В настоящее время организации не способны резко перейти с зарубежного ПО на отечественное, пояснил собеседник агентства. В ICL Services разработали способы безопасного использования западного ПО, поддержка которого прекращена, и методику дальнейшего перехода пользователей на аналогичное российское. «Мы создаем и внедряем типовые рабочие места на основе ОС Astra Linux и других российских ИТ-продуктов. Этот опыт будем тиражировать в другие регионы РФ», — заключил Руслан Вагизов. Ранее URA.RU сообщали, что российские регионы в скором времени достигнут аналогичного Москве уровня цифровизации медицинских услуг. Об этом журналисту URA.RU рассказал директор компании «Нетрика Медицина» Игорь Башков.