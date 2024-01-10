Российские вузы начнут готовить элиту промышленного комплекса

На базе крупнейших образовательных учреждений России будут выпускать высококлассных специалистов технической сферы. Это необходимо для эффективной конкуренции с Западом. Об этом стало известно из выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина на стратегической сессии по развитию вузов.
«Крупнейшие университеты первыми должны измениться, чтобы в полной мере соответствовать современным вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной. И для этого необходимо переформатировать их основные направления работы. Скорректировать принципы организации как образовательных программ, так и научных изысканий и разработок», — сказал глава правительства. Слова Мишустина передает официальный сайт правительства России
Эта роль, по словам Мишустина, отдается московским вузам МИФИ, МАИ, МФТИ им. Баумана, «Станкин» и Тимирязевской академии. Им предстоит изменить принципы организации и подготовки молодых специалистов, в которых остро нуждается промышленная сфера. Кроме того, эти учреждения станут экспериментальными площадками, благодаря которым, новшества будут внедряться и в регионы.
По мнению директора института исследования проблем современной политики Антона Орлова, это позволит как успешно конкурировать с недружественными странами, так и вырваться в мировые лидеры промышленного комплекса.
«Советские и российские мозги всегда считались одними из лучших в мире. Не случайно утечка мозгов в России в 1990 год, которая произошла, дала огромный рост нашим, на сегодняшний день, соперникам в многих странах. Поэтому задача сейчас, когда наша страна находится в условиях западных санкций — совершить прорыв технический и промышленный, который нам позволит не только на равных конкурировать с нашими конкурентами, но и выйти в мировые лидеры», — заявил Орлов.
Ранее URA.RU сообщало, что в России будет реализован федеральный проект инженерных школ. По задумке, в стране откроются 10 передовых учебных заведений с современным оборудованием, лабораториями и опытными производствами, в которых инженерное образование смогут получить студенты из 13 регионов.
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