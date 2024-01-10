Российские вузы начнут готовить элиту промышленного комплекса

10 января 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Университеты России изменятся, чтобы соответствовать современным вызовам, считает Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU На базе крупнейших образовательных учреждений России будут выпускать высококлассных специалистов технической сферы. Это необходимо для эффективной конкуренции с Западом. Об этом стало известно из выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина на стратегической сессии по развитию вузов. «Крупнейшие университеты первыми должны измениться, чтобы в полной мере соответствовать современным вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной. И для этого необходимо переформатировать их основные направления работы. Скорректировать принципы организации как образовательных программ, так и научных изысканий и разработок», — сказал глава правительства. Слова Мишустина передает официальный сайт правительства России Эта роль, по словам Мишустина, отдается московским вузам МИФИ, МАИ, МФТИ им. Баумана, «Станкин» и Тимирязевской академии. Им предстоит изменить принципы организации и подготовки молодых специалистов, в которых остро нуждается промышленная сфера. Кроме того, эти учреждения станут экспериментальными площадками, благодаря которым, новшества будут внедряться и в регионы. По мнению директора института исследования проблем современной политики Антона Орлова, это позволит как успешно конкурировать с недружественными странами, так и вырваться в мировые лидеры промышленного комплекса. «Советские и российские мозги всегда считались одними из лучших в мире. Не случайно утечка мозгов в России в 1990 год, которая произошла, дала огромный рост нашим, на сегодняшний день, соперникам в многих странах. Поэтому задача сейчас, когда наша страна находится в условиях западных санкций — совершить прорыв технический и промышленный, который нам позволит не только на равных конкурировать с нашими конкурентами, но и выйти в мировые лидеры», — заявил Орлов. Ранее URA.RU сообщало, что в России будет реализован федеральный проект инженерных школ. По задумке, в стране откроются 10 передовых учебных заведений с современным оборудованием, лабораториями и опытными производствами, в которых инженерное образование смогут получить студенты из 13 регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На базе крупнейших образовательных учреждений России будут выпускать высококлассных специалистов технической сферы. Это необходимо для эффективной конкуренции с Западом. Об этом стало известно из выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина на стратегической сессии по развитию вузов. «Крупнейшие университеты первыми должны измениться, чтобы в полной мере соответствовать современным вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной. И для этого необходимо переформатировать их основные направления работы. Скорректировать принципы организации как образовательных программ, так и научных изысканий и разработок», — сказал глава правительства. Слова Мишустина передает официальный сайт правительства России Эта роль, по словам Мишустина, отдается московским вузам МИФИ, МАИ, МФТИ им. Баумана, «Станкин» и Тимирязевской академии. Им предстоит изменить принципы организации и подготовки молодых специалистов, в которых остро нуждается промышленная сфера. Кроме того, эти учреждения станут экспериментальными площадками, благодаря которым, новшества будут внедряться и в регионы. По мнению директора института исследования проблем современной политики Антона Орлова, это позволит как успешно конкурировать с недружественными странами, так и вырваться в мировые лидеры промышленного комплекса. «Советские и российские мозги всегда считались одними из лучших в мире. Не случайно утечка мозгов в России в 1990 год, которая произошла, дала огромный рост нашим, на сегодняшний день, соперникам в многих странах. Поэтому задача сейчас, когда наша страна находится в условиях западных санкций — совершить прорыв технический и промышленный, который нам позволит не только на равных конкурировать с нашими конкурентами, но и выйти в мировые лидеры», — заявил Орлов. Ранее URA.RU сообщало, что в России будет реализован федеральный проект инженерных школ. По задумке, в стране откроются 10 передовых учебных заведений с современным оборудованием, лабораториями и опытными производствами, в которых инженерное образование смогут получить студенты из 13 регионов.