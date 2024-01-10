Глава Минлесхоза Финляндии: КПП на границе с РФ останутся закрытыми еще месяц

Продлено закрытие российско-финской границы
Контрольно-пропускные пункты на российско-финской границе будут закрыты еще на один месяц. Об этом сообщил глава Минлесхоза Финляндии.
«Граница между Россией и Финляндией будет закрыта еще на месяц», — передает РИА Новости заявление главы Минлесхоза. Финские власти мотивировали такое решение ситуацией с мигрантами.
Ранее глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявила, что Финляндия не будет открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Она добавила, что изменений в ситуации с мигрантами на границе не произошло, передает RT.
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