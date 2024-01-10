10 января 2024

Глава Минлесхоза Финляндии: КПП на границе с РФ останутся закрытыми еще месяц

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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, пункт пропуска, граница казахстана
Продлено закрытие российско-финской границы Фото:

Контрольно-пропускные пункты на российско-финской границе будут закрыты еще на один месяц. Об этом сообщил глава Минлесхоза Финляндии.

«Граница между Россией и Финляндией будет закрыта еще на месяц», — передает РИА Новости заявление главы Минлесхоза. Финские власти мотивировали такое решение ситуацией с мигрантами.

Ранее глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявила, что Финляндия не будет открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Она добавила, что изменений в ситуации с мигрантами на границе не произошло, передает RT.

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Контрольно-пропускные пункты на российско-финской границе будут закрыты еще на один месяц. Об этом сообщил глава Минлесхоза Финляндии. «Граница между Россией и Финляндией будет закрыта еще на месяц», — передает РИА Новости заявление главы Минлесхоза. Финские власти мотивировали такое решение ситуацией с мигрантами. Ранее глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявила, что Финляндия не будет открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Она добавила, что изменений в ситуации с мигрантами на границе не произошло, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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