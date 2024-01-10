10 января 2024

В Тюмени отменили занятия у учеников начальной школы из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, холод, зима, мороз
В Тюмени в очном режиме отменили занятия у начальных классов Фото:

В Тюмени ученики первой смены с 1-й по 4-й класс останутся дома. Актировка введена из-за низкой температуры воздуха.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня 11 января из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1—4 классах в очном режиме отменяются», — сообщается на официальном сайте городской мэрии.

Согласно данным сервиса Gismeteo, температура воздуха в городе на утро составила -26 градусов, ветер 5 метров в секунду. Ощущается как -37 градусов.

В Тюмени ранее было объявлено штормовое предупреждение. В отдельных районах области 10 января ожидались порывы ветра до 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы.

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В Тюмени ученики первой смены с 1-й по 4-й класс останутся дома. Актировка введена из-за низкой температуры воздуха. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня 11 января из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1—4 классах в очном режиме отменяются», — сообщается на официальном сайте городской мэрии. Согласно данным сервиса Gismeteo, температура воздуха в городе на утро составила -26 градусов, ветер 5 метров в секунду. Ощущается как -37 градусов. В Тюмени ранее было объявлено штормовое предупреждение. В отдельных районах области 10 января ожидались порывы ветра до 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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