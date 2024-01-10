В Тюмени отменили занятия у учеников начальной школы из-за морозов

В Тюмени ученики первой смены с 1-й по 4-й класс останутся дома. Актировка введена из-за низкой температуры воздуха.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня 11 января из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1—4 классах в очном режиме отменяются», — сообщается на официальном сайте городской мэрии.
Согласно данным сервиса Gismeteo, температура воздуха в городе на утро составила -26 градусов, ветер 5 метров в секунду. Ощущается как -37 градусов.
В Тюмени ранее было объявлено штормовое предупреждение. В отдельных районах области 10 января ожидались порывы ветра до 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы.
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