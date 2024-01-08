08 января 2024

В Тюмени объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области 10 января ожидается метель и штормовой ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, зима, метель, ленин, снегопад
10 января тюменцев ждут метель и сильный ветер Фото:

Штормовой ветер, метель и снежные заносы на дорогах ожидаются в Тюменской области 10 января. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по региону.

«10 января в Тюменской области в дневные часы ожидается снег, в юго-восточных районах — местами сильный снег. В отдельных районах порывы ветра до 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы», — говорится в предупреждении от МЧС.

Граждан просят быть внимательными и осторожными. В экстренных ситуациях тюменцев просят обращаться за помощью по номеру 112.

Ранее URA.RU писало, когда в Тюмень придет потепление. Улучшения погоды стоит ждать 13 января.

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Штормовой ветер, метель и снежные заносы на дорогах ожидаются в Тюменской области 10 января. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по региону. «10 января в Тюменской области в дневные часы ожидается снег, в юго-восточных районах — местами сильный снег. В отдельных районах порывы ветра до 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы», — говорится в предупреждении от МЧС. Граждан просят быть внимательными и осторожными. В экстренных ситуациях тюменцев просят обращаться за помощью по номеру 112. Ранее URA.RU писало, когда в Тюмень придет потепление. Улучшения погоды стоит ждать 13 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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