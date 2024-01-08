В Тюмени объявили штормовое предупреждение

10 января тюменцев ждут метель и сильный ветер
Штормовой ветер, метель и снежные заносы на дорогах ожидаются в Тюменской области 10 января. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по региону.
«10 января в Тюменской области в дневные часы ожидается снег, в юго-восточных районах — местами сильный снег. В отдельных районах порывы ветра до 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы», — говорится в предупреждении от МЧС.
Граждан просят быть внимательными и осторожными. В экстренных ситуациях тюменцев просят обращаться за помощью по номеру 112.
Ранее URA.RU писало, когда в Тюмень придет потепление. Улучшения погоды стоит ждать 13 января.
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