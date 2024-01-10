В ЯНАО из-за бурана закрыли главную ледовую переправу

В ЯНАО закрыли ледовую переправу через Обь между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по ледовой переправе Салехард — Лабытнанги», — говорится в экстренном сообщении ведомства в официальном telegram-канале.
В городских чатах Салехарда жителей предупреждают о большом количестве ДТП на дорогах города. Госавтоинспекция просит автолюбителей воздержаться от поездок без необходимости.
Синоптики предупредили об усилении ветра в период с 9 по 11 января. Из-за погодных условий ограничено движение на трассе между Новым Уренгоем и Салехардом.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.