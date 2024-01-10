10 января 2024

В ЯНАО из-за бурана закрыли главную ледовую переправу

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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа
Движение по ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги временно прекращено Фото:

В ЯНАО закрыли ледовую переправу через Обь между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по ледовой переправе Салехард — Лабытнанги», — говорится в экстренном сообщении ведомства в официальном telegram-канале.

В городских чатах Салехарда жителей предупреждают о большом количестве ДТП на дорогах города. Госавтоинспекция просит автолюбителей воздержаться от поездок без необходимости.

Синоптики предупредили об усилении ветра в период с 9 по 11 января. Из-за погодных условий ограничено движение на трассе между Новым Уренгоем и Салехардом.

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В ЯНАО закрыли ледовую переправу через Обь между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по ледовой переправе Салехард — Лабытнанги», — говорится в экстренном сообщении ведомства в официальном telegram-канале. В городских чатах Салехарда жителей предупреждают о большом количестве ДТП на дорогах города. Госавтоинспекция просит автолюбителей воздержаться от поездок без необходимости. Синоптики предупредили об усилении ветра в период с 9 по 11 января. Из-за погодных условий ограничено движение на трассе между Новым Уренгоем и Салехардом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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