На трассе Сургут — Салехард введено ограничение движение для транспорта из-за сильного ветра и метели. По информации Госавтоинспекции ЯНАО, на участке автодороги между Новым Уренгоем и Коротчаево проезд машин осуществляется организованными колоннами.
«Движение на автодороге Сургут — Салехард на участке Новый Уренгой — Коротчаево ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проезд осуществляется организованными колоннами», — сообщается в telegram-канале УГИБДД ЯНАО.
Мера действует на участке трассы с 742-го по 698-й километр. На кадрах, размещенных ведомством в соцсети, видно, что на дороге сильный ветер, метель и практически нулевая видимость.
Сильный ветер и метель обрушились на Ямал 10 и 11 января. Из-за разгула стихии закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, а в Салехарде и Новом Уренгое школьникам рекомендовали остаться дома для из соображений безопасности.
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