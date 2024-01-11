ГИБДД ограничила движение на трассе между ЯНАО и ХМАО. Видео

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Проезд от Нового Уренгоя до Коротчаево осуществляется организованными колоннами Фото:

На трассе Сургут — Салехард введено ограничение движение для транспорта из-за сильного ветра и метели. По информации Госавтоинспекции ЯНАО, на участке автодороги между Новым Уренгоем и Коротчаево проезд машин осуществляется организованными колоннами.

«Движение на автодороге Сургут — Салехард на участке Новый Уренгой — Коротчаево ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проезд осуществляется организованными колоннами», — сообщается в telegram-канале УГИБДД ЯНАО.

Мера действует на участке трассы с 742-го по 698-й километр. На кадрах, размещенных ведомством в соцсети, видно, что на дороге сильный ветер, метель и практически нулевая видимость.

Сильный ветер и метель обрушились на Ямал 10 и 11 января. Из-за разгула стихии закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, а в Салехарде и Новом Уренгое школьникам рекомендовали остаться дома для из соображений безопасности.

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На трассе Сургут — Салехард введено ограничение движение для транспорта из-за сильного ветра и метели. По информации Госавтоинспекции ЯНАО, на участке автодороги между Новым Уренгоем и Коротчаево проезд машин осуществляется организованными колоннами. «Движение на автодороге Сургут — Салехард на участке Новый Уренгой — Коротчаево ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проезд осуществляется организованными колоннами», — сообщается в telegram-канале УГИБДД ЯНАО. Мера действует на участке трассы с 742-го по 698-й километр. На кадрах, размещенных ведомством в соцсети, видно, что на дороге сильный ветер, метель и практически нулевая видимость. Сильный ветер и метель обрушились на Ямал 10 и 11 января. Из-за разгула стихии закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, а в Салехарде и Новом Уренгое школьникам рекомендовали остаться дома для из соображений безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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