Общество Транспорт ГИБДД ограничила движение на трассе между ЯНАО и ХМАО. Видео 11 января 2024 в 08:44 Размер текста - 17 + Проезд от Нового Уренгоя до Коротчаево осуществляется организованными колоннами Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На трассе Сургут — Салехард введено ограничение движение для транспорта из-за сильного ветра и метели. По информации Госавтоинспекции ЯНАО, на участке автодороги между Новым Уренгоем и Коротчаево проезд машин осуществляется организованными колоннами. «Движение на автодороге Сургут — Салехард на участке Новый Уренгой — Коротчаево ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проезд осуществляется организованными колоннами», — сообщается в telegram-канале УГИБДД ЯНАО. Мера действует на участке трассы с 742-го по 698-й километр. На кадрах, размещенных ведомством в соцсети, видно, что на дороге сильный ветер, метель и практически нулевая видимость. Сильный ветер и метель обрушились на Ямал 10 и 11 января. Из-за разгула стихии закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, а в Салехарде и Новом Уренгое школьникам рекомендовали остаться дома для из соображений безопасности. На трассе Сургут — Салехард введено ограничение движение для транспорта из-за сильного ветра и метели. По информации Госавтоинспекции ЯНАО, на участке автодороги между Новым Уренгоем и Коротчаево проезд машин осуществляется организованными колоннами. «Движение на автодороге Сургут — Салехард на участке Новый Уренгой — Коротчаево ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проезд осуществляется организованными колоннами», — сообщается в telegram-канале УГИБДД ЯНАО. Мера действует на участке трассы с 742-го по 698-й километр. На кадрах, размещенных ведомством в соцсети, видно, что на дороге сильный ветер, метель и практически нулевая видимость. Сильный ветер и метель обрушились на Ямал 10 и 11 января. Из-за разгула стихии закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, а в Салехарде и Новом Уренгое школьникам рекомендовали остаться дома для из соображений безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям