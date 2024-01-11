Минивэн столкнулся с грузовиком в Пензенской области, погибли 7 человек. Фото

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ДТП, где погибли семь человек, произошло на 504-м километре автодороги М-5 Фото:

В Пензенской области минивэн выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли семь человек и двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции субъекта.

«Предварительно установлено, что водитель минивэна двигался в сторону города Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовиком „Вольво“. <…> Семь погибших и двое пострадавших», — сообщает пресс-служба полиции Пензенской области в своем telegram-канале. Минивэном управлял мужчина 1981 года рождения, а на водительском месте грузовика находился мужчина 1991 года рождения.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Столкновение на 504-м километре М-5 произошло примерно в три часа ночи по местному времени.

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В Пензенской области минивэн выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли семь человек и двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции субъекта. «Предварительно установлено, что водитель минивэна двигался в сторону города Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовиком „Вольво“. <…> Семь погибших и двое пострадавших», — сообщает пресс-служба полиции Пензенской области в своем telegram-канале. Минивэном управлял мужчина 1981 года рождения, а на водительском месте грузовика находился мужчина 1991 года рождения. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Столкновение на 504-м километре М-5 произошло примерно в три часа ночи по местному времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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