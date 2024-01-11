В Пензенской области минивэн выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли семь человек и двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции субъекта.
«Предварительно установлено, что водитель минивэна двигался в сторону города Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовиком „Вольво“. <…> Семь погибших и двое пострадавших», — сообщает пресс-служба полиции Пензенской области в своем telegram-канале. Минивэном управлял мужчина 1981 года рождения, а на водительском месте грузовика находился мужчина 1991 года рождения.
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Столкновение на 504-м километре М-5 произошло примерно в три часа ночи по местному времени.
В Пензенской области минивэн выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли семь человек и двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции субъекта. «Предварительно установлено, что водитель минивэна двигался в сторону города Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовиком „Вольво“. <…> Семь погибших и двое пострадавших», — сообщает пресс-служба полиции Пензенской области в своем telegram-канале. Минивэном управлял мужчина 1981 года рождения, а на водительском месте грузовика находился мужчина 1991 года рождения. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Столкновение на 504-м километре М-5 произошло примерно в три часа ночи по местному времени.