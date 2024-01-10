10 января 2024

В ЯНАО из-за погоды произошла массовая задержка авиарейсов. Скрин

В Салехарде и Новом Уренгое из-за холодов задерживаются авиарейсы
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, табло, шереметьево, авиарейс, пассажиры, задержка рейса
Из-за ухудшения погоды на Ямале задерживаются авиарейсы Фото:

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются рейсы в Яр-Сале и Москву. Это следует из онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

«Задерживается рейс в Яр-Сале, а также вылет самолета в Москву в аэропорт Домодедово. Время переноса рейсов неизвестно», — следует из данных сайта.

В Новом Уренгое задержаны два вылета в Новый Порт. Вертолет в Тазовский также был задержан. Отменили и отправление рейса в Красноярск.

В Салехарде задерживается вылет нескольких самолетов
В Салехарде задерживается вылет нескольких самолетов
Фото:
В Новом Уренгое отменили рейс в Красноярск, задержано несколько вылетов
В Новом Уренгое отменили рейс в Красноярск, задержано несколько вылетов
Фото:

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В аэропорту Салехарда (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются рейсы в Яр-Сале и Москву. Это следует из онлайн-табло на официальном сайте аэропорта. «Задерживается рейс в Яр-Сале, а также вылет самолета в Москву в аэропорт Домодедово. Время переноса рейсов неизвестно», — следует из данных сайта. В Новом Уренгое задержаны два вылета в Новый Порт. Вертолет в Тазовский также был задержан. Отменили и отправление рейса в Красноярск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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