В Салехарде и Новом Уренгое из-за холодов задерживаются авиарейсы

Из-за ухудшения погоды на Ямале задерживаются авиарейсы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются рейсы в Яр-Сале и Москву. Это следует из онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

«Задерживается рейс в Яр-Сале, а также вылет самолета в Москву в аэропорт Домодедово. Время переноса рейсов неизвестно», — следует из данных сайта.

В Новом Уренгое задержаны два вылета в Новый Порт. Вертолет в Тазовский также был задержан. Отменили и отправление рейса в Красноярск.

В Салехарде задерживается вылет нескольких самолетов Фото: скрин онлайн-табло аэропорта в Салехарде