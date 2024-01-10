Из-за ухудшения погоды на Ямале задерживаются авиарейсы
В аэропорту Салехарда (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются рейсы в Яр-Сале и Москву. Это следует из онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.
«Задерживается рейс в Яр-Сале, а также вылет самолета в Москву в аэропорт Домодедово. Время переноса рейсов неизвестно», — следует из данных сайта.
В Новом Уренгое задержаны два вылета в Новый Порт. Вертолет в Тазовский также был задержан. Отменили и отправление рейса в Красноярск.
В Салехарде задерживается вылет нескольких самолетов
В Новом Уренгое отменили рейс в Красноярск, задержано несколько вылетов
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