10 января 2024

Продукцию «Курганстальмоста» используют для строительства китайского автозавода

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сборосварочное производство
«Курганстальмост» в 10 раз увеличил поставки металлоконструкций на экспорт Фото:

Металлоконструкции «Курганстальмоста» используют для строительства мультибрендового завода китайских автомобилей в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В соседнем Казахстане сегодня строится сразу несколько крупных объектов из металлоконструкций „Курганстальмоста“. Это мосты через Бухтарминское водохранилище, через реку Иртыш в городе Семей, путепровод „Бегущая лань“. Также наши конструкции востребованы при строительстве мультибрендового завода китайских автомобилей», — говорится в сообщении группы завода в соцсети «ВКонтакте».

Также указано, что в 2023 году «Курганстальмост» увеличил поставки поставил на экспорт почти в 10 раз больше продукции, чем в предыдущий период. Всего в Казахстан и Белоруссию было отгружено более 12 тысяч тонн металлоконструкций. В Республику Беларусь по итогам прошлого года были поставлены металлоконструкции для мостов через реки Неман и Дрисса.

Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» ищет работников для проектов в Узбекистане. Предприятию требуются сварщики и монтажники.

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Металлоконструкции «Курганстальмоста» используют для строительства мультибрендового завода китайских автомобилей в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «В соседнем Казахстане сегодня строится сразу несколько крупных объектов из металлоконструкций „Курганстальмоста“. Это мосты через Бухтарминское водохранилище, через реку Иртыш в городе Семей, путепровод „Бегущая лань“. Также наши конструкции востребованы при строительстве мультибрендового завода китайских автомобилей», — говорится в сообщении группы завода в соцсети «ВКонтакте». Также указано, что в 2023 году «Курганстальмост» увеличил поставки поставил на экспорт почти в 10 раз больше продукции, чем в предыдущий период. Всего в Казахстан и Белоруссию было отгружено более 12 тысяч тонн металлоконструкций. В Республику Беларусь по итогам прошлого года были поставлены металлоконструкции для мостов через реки Неман и Дрисса. Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» ищет работников для проектов в Узбекистане. Предприятию требуются сварщики и монтажники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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