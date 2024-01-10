Продукцию «Курганстальмоста» используют для строительства китайского автозавода

11 января 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

«Курганстальмост» в 10 раз увеличил поставки металлоконструкций на экспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Металлоконструкции «Курганстальмоста» используют для строительства мультибрендового завода китайских автомобилей в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «В соседнем Казахстане сегодня строится сразу несколько крупных объектов из металлоконструкций „Курганстальмоста“. Это мосты через Бухтарминское водохранилище, через реку Иртыш в городе Семей, путепровод „Бегущая лань“. Также наши конструкции востребованы при строительстве мультибрендового завода китайских автомобилей», — говорится в сообщении группы завода в соцсети «ВКонтакте». Также указано, что в 2023 году «Курганстальмост» увеличил поставки поставил на экспорт почти в 10 раз больше продукции, чем в предыдущий период. Всего в Казахстан и Белоруссию было отгружено более 12 тысяч тонн металлоконструкций. В Республику Беларусь по итогам прошлого года были поставлены металлоконструкции для мостов через реки Неман и Дрисса. Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» ищет работников для проектов в Узбекистане. Предприятию требуются сварщики и монтажники.

Металлоконструкции «Курганстальмоста» используют для строительства мультибрендового завода китайских автомобилей в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «В соседнем Казахстане сегодня строится сразу несколько крупных объектов из металлоконструкций „Курганстальмоста“. Это мосты через Бухтарминское водохранилище, через реку Иртыш в городе Семей, путепровод „Бегущая лань“. Также наши конструкции востребованы при строительстве мультибрендового завода китайских автомобилей», — говорится в сообщении группы завода в соцсети «ВКонтакте». Также указано, что в 2023 году «Курганстальмост» увеличил поставки поставил на экспорт почти в 10 раз больше продукции, чем в предыдущий период. Всего в Казахстан и Белоруссию было отгружено более 12 тысяч тонн металлоконструкций. В Республику Беларусь по итогам прошлого года были поставлены металлоконструкции для мостов через реки Неман и Дрисса. Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» ищет работников для проектов в Узбекистане. Предприятию требуются сварщики и монтажники.