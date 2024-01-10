Челябинский миндортранс подтвердил проблемы из-за снегопадов в областном центре. Фото, видео

11 января 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Инспекция миндортранса зафиксировала проблемные точки в Челябинске после снегопадов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев 11 января в ходе выездной инспекции оценил состояние автобусных остановок и движения в областном центре. Проверка зафиксировала переполненные автобусы №2 и нерасчищенные проходы, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «На остановке 1-я Эльтонская из-за наката образовалась значительная колея. Сама площадка и карман для автобусов тоже не очищены. Из-за этого во время высадки пассажиров полностью блокируется проезд. Автобусы №2 ходят часто, но почти все переполнены», — сообщили URA.RU в правительстве. Ситуацию с автобусом №4, изменившим маршрут из-за неочищенной улицы Марченко, планируют исправить в ближайшие сутки. В правительстве региона отметили, что уборка улицы Марченко завершится уже 11 января. Проинспектирована была также остановка на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина. Там зафиксировали почищенный тротуар, но отсутствие проходов к остановке. Состояние комплекса и частоту общественного транспорта инспекция во главе с министром назвала удовлетворительными. «Час пик спал. Мы проехали сегодня весь маршрут №64, а также северо-запад и центр города. Наблюдали картину в разных точках Челябинска, есть куда стремиться. Движение рабочее, но проблемные точки мы все зафиксировали», — отметил Нечаев. На остановке «Агроуниверситет» отметили состояние тротуара, но зафиксировали отсутствие чистых проходов к транспорту фото: пресс-служба правительства Челябинской области Из-за сугробов на кармане автобусы во время высадки пассажиров блокируют проезд на напряженном участке 1-й Эльтонской фото: пресс-служба правительства Челябинской области На 1-я Эльтонской зафиксировали снежные валы на остановке фото: пресс-служба правительства Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев 11 января в ходе выездной инспекции оценил состояние автобусных остановок и движения в областном центре. Проверка зафиксировала переполненные автобусы №2 и нерасчищенные проходы, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «На остановке 1-я Эльтонская из-за наката образовалась значительная колея. Сама площадка и карман для автобусов тоже не очищены. Из-за этого во время высадки пассажиров полностью блокируется проезд. Автобусы №2 ходят часто, но почти все переполнены», — сообщили URA.RU в правительстве. Ситуацию с автобусом №4, изменившим маршрут из-за неочищенной улицы Марченко, планируют исправить в ближайшие сутки. В правительстве региона отметили, что уборка улицы Марченко завершится уже 11 января. Проинспектирована была также остановка на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина. Там зафиксировали почищенный тротуар, но отсутствие проходов к остановке. Состояние комплекса и частоту общественного транспорта инспекция во главе с министром назвала удовлетворительными. «Час пик спал. Мы проехали сегодня весь маршрут №64, а также северо-запад и центр города. Наблюдали картину в разных точках Челябинска, есть куда стремиться. Движение рабочее, но проблемные точки мы все зафиксировали», — отметил Нечаев.