Украина привлечет НАТО к охране морских коридоров в Черном море

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Украина хочет привлечь морские силы НАТО к охране зернового коридора в Черном море Фото:
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Армия Украины хочет задействовать корабли НАТО для охраны своих зерновых коридоров в Черном море. Об этом заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

«Идут переговоры, в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в украинские порты. Сейчас нет информации, когда они будут реализованы», — заявил Алексей Неижпапа в интервью изданию «Украинская правда».

После выхода России из зерновой сделки Украины открыла свои зерновые коридоры. Ранее Киев уже просил у Греции предоставить системы ПВО для защиты альтернативных морских путей. При этом Минобороны заявляли, что все суда, идущие на Украину через Черное море, будут считаться военными кораблями. Также были объявлены несколько зон, в которых судоходство опасно.

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Армия Украины хочет задействовать корабли НАТО для охраны своих зерновых коридоров в Черном море. Об этом заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа. «Идут переговоры, в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в украинские порты. Сейчас нет информации, когда они будут реализованы», — заявил Алексей Неижпапа в интервью изданию «Украинская правда». После выхода России из зерновой сделки Украины открыла свои зерновые коридоры. Ранее Киев уже просил у Греции предоставить системы ПВО для защиты альтернативных морских путей. При этом Минобороны заявляли, что все суда, идущие на Украину через Черное море, будут считаться военными кораблями. Также были объявлены несколько зон, в которых судоходство опасно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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