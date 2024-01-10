В ХМАО студент покончил с собой из-за прогоревших ставок

Долги парня перевалили за 100 тысяч рублей
В Нижневартовском районе студент покончил с собой из-за прогоревших ставок. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах региона.
«Инцидент произошел в Нижневартовском районе. Обстоятельства устанавливаются следователями», — рассказал инсайдер URA.RU.
По информации Ural Mash, молодого человека звали Арсений. Перед Новым годом он стал играть на ставках и тратил на них деньги, которые ему давали на карманные расходы. Общий проигрыш перевалил за 100 тысяч.
URA.RU запросило комментарий у Следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил.
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