10 января 2024

В ХМАО студент покончил с собой из-за прогоревших ставок

© Служба новостей «URA.RU»
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Долги парня перевалили за 100 тысяч рублей Фото:

В Нижневартовском районе студент покончил с собой из-за прогоревших ставок. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах региона.

«Инцидент произошел в Нижневартовском районе. Обстоятельства устанавливаются следователями», — рассказал инсайдер URA.RU.

По информации Ural Mash, молодого человека звали Арсений. Перед Новым годом он стал играть на ставках и тратил на них деньги, которые ему давали на карманные расходы. Общий проигрыш перевалил за 100 тысяч.

URA.RU запросило комментарий у Следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижневартовском районе студент покончил с собой из-за прогоревших ставок. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах региона. «Инцидент произошел в Нижневартовском районе. Обстоятельства устанавливаются следователями», — рассказал инсайдер URA.RU. По информации Ural Mash, молодого человека звали Арсений. Перед Новым годом он стал играть на ставках и тратил на них деньги, которые ему давали на карманные расходы. Общий проигрыш перевалил за 100 тысяч. URA.RU запросило комментарий у Следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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