10 января 2024

В ЯНАО мусоровозы приостановили работу из-за шквалистого ветра

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Мусороперегрузочная станция на базе полигона «Широкореченский». Екатеринбург , мусоровоз, отходы, полигон тбо, мусорка, свалка, помойка
На Ямале мусоровозы не могут попасть на полигон ТКО Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе в связи с ухудшением погоды остановились работы по вывозу твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в telegram регионального оператора ТКО.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями работа по вывозу твердых коммунальных отходов во многих населенных пунктах затруднена. Ситуация в каждом городе и поселке на контроле специалистов. При улучшении погодных условий вывоз отходов будет продолжен», — говорится в сообщении.

В Салехарде приостановлена работа самосвалов. Путь к полигону ТБО в Новом Уренгое затруднен в связи с образованием пробки на дороге. В Тазовском и Аксарке мусоровозы не вышли на линию.

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В Ямало-Ненецком автономном округе в связи с ухудшением погоды остановились работы по вывозу твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в telegram регионального оператора ТКО. «В связи с неблагоприятными погодными условиями работа по вывозу твердых коммунальных отходов во многих населенных пунктах затруднена. Ситуация в каждом городе и поселке на контроле специалистов. При улучшении погодных условий вывоз отходов будет продолжен», — говорится в сообщении. В Салехарде приостановлена работа самосвалов. Путь к полигону ТБО в Новом Уренгое затруднен в связи с образованием пробки на дороге. В Тазовском и Аксарке мусоровозы не вышли на линию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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