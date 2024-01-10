В ЯНАО мусоровозы приостановили работу из-за шквалистого ветра

В Ямало-Ненецком автономном округе в связи с ухудшением погоды остановились работы по вывозу твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в telegram регионального оператора ТКО.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями работа по вывозу твердых коммунальных отходов во многих населенных пунктах затруднена. Ситуация в каждом городе и поселке на контроле специалистов. При улучшении погодных условий вывоз отходов будет продолжен», — говорится в сообщении.
В Салехарде приостановлена работа самосвалов. Путь к полигону ТБО в Новом Уренгое затруднен в связи с образованием пробки на дороге. В Тазовском и Аксарке мусоровозы не вышли на линию.
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