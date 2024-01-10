В ЯНАО мусоровозы приостановили работу из-за шквалистого ветра

11 января 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

На Ямале мусоровозы не могут попасть на полигон ТКО Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе в связи с ухудшением погоды остановились работы по вывозу твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в telegram регионального оператора ТКО. «В связи с неблагоприятными погодными условиями работа по вывозу твердых коммунальных отходов во многих населенных пунктах затруднена. Ситуация в каждом городе и поселке на контроле специалистов. При улучшении погодных условий вывоз отходов будет продолжен», — говорится в сообщении. В Салехарде приостановлена работа самосвалов. Путь к полигону ТБО в Новом Уренгое затруднен в связи с образованием пробки на дороге. В Тазовском и Аксарке мусоровозы не вышли на линию.

В Ямало-Ненецком автономном округе в связи с ухудшением погоды остановились работы по вывозу твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в telegram регионального оператора ТКО. «В связи с неблагоприятными погодными условиями работа по вывозу твердых коммунальных отходов во многих населенных пунктах затруднена. Ситуация в каждом городе и поселке на контроле специалистов. При улучшении погодных условий вывоз отходов будет продолжен», — говорится в сообщении. В Салехарде приостановлена работа самосвалов. Путь к полигону ТБО в Новом Уренгое затруднен в связи с образованием пробки на дороге. В Тазовском и Аксарке мусоровозы не вышли на линию.