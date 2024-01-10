10 января 2024

В пермском городе орудует шайка несовершеннолетних вандалов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведения общественного питания. Екатеринбург, разбой, вандализм, нападение, погром, разбитое окно
Хулиганы разбили стекло в кинотеатре Фото:

В городе Березники (Пермский край) банда несовершеннолетних зашла в кафе кинотеатра «Мелодия» и стала шумно себя вести. Когда сотрудники попросили их выйти, ребята разбили стекло в двери.

«На камере видеонаблюдения видно, как группа несовершеннолетних заходит в кафе, садится за чужой стол и начинает вызывающе себя вести. Сотрудник пытался выпроводить хулиганов. Через пару секунд, как они ушли в фойе полетели разбитые стекла», — рассказал телеканал «Свое ТВ».

Уточняется, что хулиганы пытались запугать сотрудника кинотеатра оскорблениями, мешали отдыхать гостям, громко ругались матом при маленьких детях. Очевидец происшествия сообщил, что эта компания известна в городе. Несколько раз банду ловили на мелких кражах в магазинах, но всегда отпускали. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

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В городе Березники (Пермский край) банда несовершеннолетних зашла в кафе кинотеатра «Мелодия» и стала шумно себя вести. Когда сотрудники попросили их выйти, ребята разбили стекло в двери. «На камере видеонаблюдения видно, как группа несовершеннолетних заходит в кафе, садится за чужой стол и начинает вызывающе себя вести. Сотрудник пытался выпроводить хулиганов. Через пару секунд, как они ушли в фойе полетели разбитые стекла», — рассказал телеканал «Свое ТВ». Уточняется, что хулиганы пытались запугать сотрудника кинотеатра оскорблениями, мешали отдыхать гостям, громко ругались матом при маленьких детях. Очевидец происшествия сообщил, что эта компания известна в городе. Несколько раз банду ловили на мелких кражах в магазинах, но всегда отпускали. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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