10 января 2024

Свердловские власти выделили 100 млн на технику для борьбы с пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Отслеживать очаги лесных пожаров будут с помощью беспилотников Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

На обновление парка техники для тушения пожаров в Свердловской области выделено 100 млн рублей. В частности, на эти средства были закуплены беспилотники для мониторинга очагов природных пожаров. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов и экологии региона Антон Сафронов.

«Всего было выделено 100 млн рублей. За счет этих средств были закуплены дополнительные беспилотные летательные аппараты для мониторинга очагов пожара. Также были куплены фотоловушки, чтобы пресекать появление несанкционированных свалок», — сказал Сафронов на пресс-конференции ТАСС.

Директор нацпарка «Припышминские боры» Александр Калинкин добавил, что проблема с лесными пожарами может возникнуть в 2024 году. «Мы занимаемся усилением нашей группировки, чтобы сил и средств было достаточно для тушения очагов», — пояснил Калинкин.

Весной 2023 года в Свердловской области начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольцев. Самый сильный пожар был в Сосьве. Там огонь уничтожил более 100 домов. Пострадавшие уже получили новые дома. Подробнее о ситуации с пожарами в регионе — в сюжете URA.RU.

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На обновление парка техники для тушения пожаров в Свердловской области выделено 100 млн рублей. В частности, на эти средства были закуплены беспилотники для мониторинга очагов природных пожаров. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов и экологии региона Антон Сафронов. «Всего было выделено 100 млн рублей. За счет этих средств были закуплены дополнительные беспилотные летательные аппараты для мониторинга очагов пожара. Также были куплены фотоловушки, чтобы пресекать появление несанкционированных свалок», — сказал Сафронов на пресс-конференции ТАСС. Директор нацпарка «Припышминские боры» Александр Калинкин добавил, что проблема с лесными пожарами может возникнуть в 2024 году. «Мы занимаемся усилением нашей группировки, чтобы сил и средств было достаточно для тушения очагов», — пояснил Калинкин. Весной 2023 года в Свердловской области начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольцев. Самый сильный пожар был в Сосьве. Там огонь уничтожил более 100 домов. Пострадавшие уже получили новые дома. Подробнее о ситуации с пожарами в регионе — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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