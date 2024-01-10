10 января 2024

В Пермском крае продают клуб, где танцуют и ходят в баню

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, дискотека, ночной клуб
Сразу после дискотеки посетители могут сходить в баню Фото:

В городе Чусовом Пермского края продают развлекательный комплекс «Пять морей». Цена актива составляет более 28 млн рублей. В эту стоимость входят гостиничные номера, танцпол и три бани.

«Продается банно-развлекательный комплекс „Пять морей“ по адресу: Чусовой, улица Свердлова, 8Б. Комплекс работает с 2012 года, имеет три бани-сауны на своей территории, гостиничные номера, а также танцпол, банкетный зал и оборудованные кухонные помещения. Цена — 28,4 млн рублей», — сообщается в описании актива на сайте бесплатных объявлений.

Клуб может вместить 350 человек. Также в нем имеется банкетный зал на 200 мест. Земельный участок находится в собственности. Помимо продажи владелец актива готов рассмотреть возможность сдачи объекта в аренду.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу спортивный клуб для любителей пошуметь. Он расположен в отдельно стоящем нежилом здании.

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В городе Чусовом Пермского края продают развлекательный комплекс «Пять морей». Цена актива составляет более 28 млн рублей. В эту стоимость входят гостиничные номера, танцпол и три бани. «Продается банно-развлекательный комплекс „Пять морей“ по адресу: Чусовой, улица Свердлова, 8Б. Комплекс работает с 2012 года, имеет три бани-сауны на своей территории, гостиничные номера, а также танцпол, банкетный зал и оборудованные кухонные помещения. Цена — 28,4 млн рублей», — сообщается в описании актива на сайте бесплатных объявлений. Клуб может вместить 350 человек. Также в нем имеется банкетный зал на 200 мест. Земельный участок находится в собственности. Помимо продажи владелец актива готов рассмотреть возможность сдачи объекта в аренду. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу спортивный клуб для любителей пошуметь. Он расположен в отдельно стоящем нежилом здании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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