В центре Перми клуб для геймеров продают по цене квартиры

Оборудование для игр в клубе было обновлено в 2022 году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Перми выставлен на продажу игровой клуб, работающий с 2019 года. Его цена составляет 3,5 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит однокомнатная квартира в новостройке.

«Продаю компьютерный клуб с персональными компьютерами в количестве 20 штук. Системные блоки и мониторы были обновлены в 2022 году. Наушники, клавиатуры, мышки и мебель также обновлялись по мере их устаревания. Клуб работает в центральном районе Перми в арендованном помещении с 2019 года. Собственник площадей готов перезаключить договор аренды. Цена — 3,5 млн рублей», — сообщается в описании клуба на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уверяет, что за клубом не имеется долговых обязательств. Причиной продажи автор объявления указал планируемый переезд в другой город.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае по цене двухкомнатной квартиры продают молочную ферму. Собственник готов расстаться с действующим бизнесом за семь миллионов рублей.