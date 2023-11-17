В центре Перми клуб для геймеров продают по цене квартиры

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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, геймеры, ворлд оф тэнкс
Оборудование для игр в клубе было обновлено в 2022 году (архивное фото) Фото:

В центре Перми выставлен на продажу игровой клуб, работающий с 2019 года. Его цена составляет 3,5 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит однокомнатная квартира в новостройке.

«Продаю компьютерный клуб с персональными компьютерами в количестве 20 штук. Системные блоки и мониторы были обновлены в 2022 году. Наушники, клавиатуры, мышки и мебель также обновлялись по мере их устаревания. Клуб работает в центральном районе Перми в арендованном помещении с 2019 года. Собственник площадей готов перезаключить договор аренды. Цена — 3,5 млн рублей», — сообщается в описании клуба на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уверяет, что за клубом не имеется долговых обязательств. Причиной продажи автор объявления указал планируемый переезд в другой город.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае по цене двухкомнатной квартиры продают молочную ферму. Собственник готов расстаться с действующим бизнесом за семь миллионов рублей.

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В центре Перми выставлен на продажу игровой клуб, работающий с 2019 года. Его цена составляет 3,5 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит однокомнатная квартира в новостройке. «Продаю компьютерный клуб с персональными компьютерами в количестве 20 штук. Системные блоки и мониторы были обновлены в 2022 году. Наушники, клавиатуры, мышки и мебель также обновлялись по мере их устаревания. Клуб работает в центральном районе Перми в арендованном помещении с 2019 года. Собственник площадей готов перезаключить договор аренды. Цена — 3,5 млн рублей», — сообщается в описании клуба на сайте бесплатных объявлений. Продавец уверяет, что за клубом не имеется долговых обязательств. Причиной продажи автор объявления указал планируемый переезд в другой город. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае по цене двухкомнатной квартиры продают молочную ферму. Собственник готов расстаться с действующим бизнесом за семь миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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